Beta fechado de Valorant chega ao Brasil

No dia 1 de maio a Riot Games anunciou que conseguirá adicionar mais regiões ao popular Beta Fechado de VALORANT, chegando ao Brasil, à Coreia e à América Latina. A partir de 5 de maio, os fãs dessas regiões (que serão acompanhadas pelo México logo em seguida, no dia 9) poderão receber acesso ao Beta Fechado assistindo a streams de VALORANT na Twitch, maior comunidade e serviço de entretenimento para jogos multijogador do mundo.

“A equipe de VALORANT mal pode esperar para dar as boas-vindas às novas regiões, que trarão estilos de jogo inéditos e perspectivas diferentes à comunidade”, disse Anna Donlon, produtora executiva de VALORANT na Riot Games. “Estamos sempre assistindo às streams do Beta Fechado e observando toda a animação que a comunidade tem demonstrado. Todos estão muito animados para ver como os jogadores brasileiros, latino-americanos e coreanos vão impactar o cenário. Annyeonghaseyo, Coreia! Vamos, América Latina! Bora, Brasil!”

Mesmo enfrentando limitações iniciais em sua expansão mundial devido à COVID-19, a Riot focou em resolver o problema gerado em suas dependências externas e infraestrutura global para conseguir levar VALORANT para o resto do mundo o mais rápido possível. Apesar dos desafios de mobilização em escala mundial, o primeiro dia do Beta Fechado de VALORANT conseguiu quebrar o recorde da Twitch de mais horas assistidas em um único dia em uma das categorias de jogos, alcançando 34 milhões de horas assistidas e ultrapassando a marca de 1,7 milhão de espectadores simultâneos, ficando atrás somente da Final do Campeonato Mundial de League of Legends de 2019.

Para se qualificar para o acesso ao Beta Fechado de VALORANT, jogadores no Brasil, na Coreia e na América Latina devem seguir os passos abaixo:

• Crie uma Conta Riot (crie uma Conta Riot aqui).

• Vincule a Conta Riot a uma conta da Twitch (crie uma conta da Twitch aqui).

• Assista a transmissões específicas de VALORANT destacadas na Twitch para ter uma oportunidade de receber acesso ao Beta Fechado.

Para saber mais sobre o Beta Fechado de VALORANT, incluindo esclarecimentos sobre distribuição via Twitch, acesse http://playvalorant.com/pt-br/

Sobre VALORANT:

VALORANT é um jogo de tiro tático com personagens num esquema de 5 contra 5 que está sendo desenvolvido pela Riot Games. Com lançamento programado para o primeiro semestre de 2020 na maioria das regiões, VALORANT é um jogo multijogador preciso e letal com mecânica de tiro fiel, um arsenal amplo, agentes com habilidades únicas e mapas com foco competitivo que rendem milhares de horas de jogo.

VALORANT é um jogo gratuito e otimizado para diversos hardwares de PC, permitindo acesso a um público global. Os servidores com qualidade de ponta, a infraestrutura global e a tecnologia anticheat demonstram o comprometimento da Riot Games com o respeito aos princípios fundamentais do gênero de tiro tático, mantendo a integridade competitiva da experiência de jogo.