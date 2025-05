Arena Hub é inaugurado em evento 100% digital

Anunciado no ano passado pelo Governo do Estado de S.Paulo, Secretaria de Esportes do Estado de S.Paulo, Federação Paulista de Futebol, EY, 2Simple, Allianz Parque, V3A e BNZ, o Arena Hub, maior centro de inovação e fomento ao empreendedorismo com foco em esportes e entretenimento da América Latina, vai iniciar sua operação em formato 100% digital, devido ao momento de isolamento e distanciamento social pelo qual o país e o mundo todo está passando. O evento de lançamento terá transmissão ao vivo, e será realizado no próximo dia 7 de Maio, com uma programação completa e específica para o fomento da inovação na indústria esportiva. O cadastro (gratuito) para acesso à transmissão do evento é através do site do Arena Hub ( http://www.arenahub.com.br ).

“Procuramos priorizar startups com propostas extremamente relevantes para o desenvolvimento do ecossistema, principalmente em um momento tão desafiador como este que estamos vivendo. Fomentar o senso de comunidade é essencial para promover a transformação da indústria”, diz Renato Gil – Co-Founder da 2simple.

“Passamos grande parte do nosso tempo empreendendo e buscando insights que se transformem em soluções para um sem número de oportunidades que vivemos cotidianamente. Somos um dos maiores ativos do mercado do entretenimento e esportes do mundo. Pelo Allianz Parque passam as maiores empresas de entretenimento, artistas, atletas, patrocinadores, clubes, consumidores, etc. Imagina tudo isso no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Exatamente no “quintal da nossa casa”, só que agora estará disponível para todos!”, declara Marcio Flores, Diretor Comercial do Allianz Parque.

O evento online, que terá a apresentação de Fernando Cachinho, sócio-diretor da V3A e conselheiro da Arena Hub, abordará três temas centrais: “Arenas como plataforma de negócios”, com as participações de Pedro Daniel (EY), Guilherme Figueiredo (TVNSports), Luiz Davantel (WTorre) e um representante da Allianz Seguros. “Inovação na Retomada do Crescimento Pós-Covid19”, com presença de Mauro Silva, vice presidente da Federação Paulista de Futebol, e “Esporte como Plataforma de Impacto Social” promovendo um debate entre Flavio Canto, Lars Grael e outros grandes nomes (programação completa abaixo).

Cachinho detalha como será a dinâmica do evento. “Por questões de segurança impostas pelo isolamento social, nosso lançamento será feito no ambiente digital, com os convidados participando de suas casas. Será um privilégio dar o pontapé inicial em um dos principais objetivos do Arena Hub: promover conexões. Durante todo o evento, teremos as participações de agentes que simbolizam transformação socioeconômicas através do esporte. O lançamento será um cartão de visitas do Arena Hub, um ambiente digital interligando stakeholders fundamentais: as startups, empresas, entidades esportivas, governo e sociedade civil. Todos com espírito colaborativo e foco na geração de conhecimento”, afirma o executivo.

Assim como em outros centros de inovação em atividade no Brasil e no exterior, o Arena Hub reúne remotamente diversos players de um mesmo setor interessados em trabalhar de forma conjunta para desenvolver soluções a desafios estratégicos gerando impacto econômico e social. Para isso, o Arena Hub trabalha com startups em diferentes estágios de desenvolvimento oferecendo auxílio por meio de diversos programas de aceleração, capacitação, challenges, hackathons, mentorias coletivas, acesso à conteúdo e conhecimento.

“O Arena Hub segue firme em seu propósito de conectar profissionais, startups, entidades, investidores e grandes empresas para criar, apoiar e acelerar iniciativas, empresas, tecnologias e ideias que melhorem a vida das pessoas”, diz Ricardo Trade – Conselho Diretivo do Arena Hub. “Já temos mais de 40 startups selecionadas, além de mais de 25 entidades parceiras. As inscrições seguem abertas para outras interessadas, independentemente de iniciarmos os conteúdos online” – Danillo Dorazio – COO do Arena Hub.

O projeto foi idealizado pelo Governo do Estado de S.Paulo, pela Federação Paulista de Futebol (FPF), EY e 2simple. Não haverá utilização de recurso público, sendo o Governo do Estado um beneficiário pela geração de empregos e desenvolvimento de projetos. “Buscamos inspiração em iniciativas internacionais para desenvolver o esporte como plataforma capaz de construir um mundo de negócios melhor, unindo pessoas e oportunidades por meio da tecnologia”, afirma Pedro Daniel, diretor-executivo de Esportes, Mídia e Entretenimento da EY.

O espaço físico, a gestão e o design é responsabilidade do Allianz Parque, uma das arenas mais inovadoras do mundo. O espaço, ocupará mais de 4.000 m² na ala noroeste do Allianz e reunirá centenas de startups com a missão de gerar inovação aplicada aos desafios da indústria esportiva, gerando alto impacto econômico e social.

O Arena Hub é uma Associação sem fins lucrativos, e será mantido por empresas da iniciativa privada, que se beneficiarão com toda a tecnologia e inovação geradas dentro do núcleo, podendo utilizar as startups para solução de seus problemas internos e criação de projetos com foco em desenvolvimento econômico e social.

Programação completa Lançamento Digital Arena Hub:

Data: 07 de maio

Horário: 09h45-13h00

Transmissão online. Acesso pelo: http://www.arenahub.com.br/

Programação:

09h45 às 10h00 – Abertura Arena Hub – Fernando Cachinho, sócio-diretor da V3A e conselheiro do Arena Hub

10h00 às 10h15 – João Dória – Governador do Estado de São Paulo

10h15 às 10h45- Ricardo Trade – Conselho Diretivo do Arena Hub / Danillo Dorazio – COO do Arena Hub / Renato Gil – 2simple

10h45 às 11h30 – “Arenas como plataforma de negócios” – Pedro Daniel (EY), Guilherme Figueiredo (TVNSports), Luiz Davantel (WTorre) e Aline Pellegrino (Diretora Futebol Feminino) 11h30 às 12h15 – Painel “Inovação na Retomada do Crescimento Pós-Covid19” – Mauro Silva (FPF), Ivan Martinho (WSL), Álvaro Cotta (NBB), Fontenelle (CBB) e Fernando Cachinho (V3A/Arena Hub).

12h15 às 13h00 – Painel “Esporte como Plataforma de Impacto Social” – Flávio Canto (Instituto Reação), Daniela Castro (Pacto pelo Esporte), Lars Grael (Projeto Grael), Patricia Vital (TCL) e Ricardo Mazzucca (Arena Hub) 13h00 – Encerramento do evento.

Após o evento de lançamento, o Arena Hub continuará operando remotamente e disponibilizando uma série de conteúdos gratuitos de mentoria, treinamento e educação, para todas as startups Associadas.

As startups inscritas e que já farão parte do Arena Hub físico, receberão mentoria e consultoria para dar andamento aos seus projetos, principalmente os que estão ligados a soluções para o esporte durante a crise do Covid-19.