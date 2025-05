HP anuncia novos Chromebooks com processadores Intel

A HP anunciou novos laptops e soluções projetados para atender às crescentes necessidades dos usuários corporativos em todos os lugares, demonstrando o esforço da empresa para ajudar empresas e funcionários remotos a permanecerem produtivos onde quer que estejam. O Chromebook HP Elite c1030 Enterprise, o Chromebook HP Pro c640 Enterprise e o HP Chromebook Enterprise 14 G6 são projetados especificamente para a maneira como as pessoas trabalham hoje. O Thin Client móvel mt mt22 e o HP ThinPro Go ajudam a conduzir transições perfeitas para os espaços de trabalho virtuais, especialmente durante o trabalho em casa.

O Chromebook HP Elite c1030 Enterprise aproveita ao máximo os aplicativos imersivos da Web, de desktop e Android, com uma impressionante tela de 13,5 polegadas na diagonal 3: 2 de 13,5 polegadas que apresenta uma proporção de 90,1% de tela para corpo, a mais alta de sempre em um Chromebook. Equipado com os processadores Intel® Core ™ de 10ª geração, o HP Elite c1030 Chromebook Enterprise é um dos primeiros Chromebooks empresariais do mundo, com base no programa de inovação Project Athena da Intel, projetado para oferecer capacidade de resposta consistente, ativação instantânea e duração da bateria que pessoas ambiciosas precisam focar em qualquer lugar .

Equipado com os mais recentes processadores Intel Core de 10a geração, o HP Pro c640 Chromebook Enterprise foi projetado para os usuários navegarem com facilidade no trabalho na nuvem. O mais fino Chromebook de 14 polegadas do mundo, com um exterior de alumínio elegante, o Chromebook foi projetado para passar por rigorosos testes MIL-STD e possui um teclado retroiluminado que resiste a respingos de até 350 ml de água.

Também novo no portfólio é o HP Chromebook Enterprise 14 G6. Foi completamente redesenhado para oferecer desempenho e valor para a produtividade do trabalhador da linha de frente. O teclado do laptop pode ser limpo com panos de limpeza domésticos populares. Os usuários podem expandir facilmente seu espaço de trabalho com HDMI e USB-C.