Philco apresenta seu primeiro smartphone: Philco HIT

Philco tem como filosofia desenvolver produtos, inovações e soluções baseadas nas reais necessidades de seus consumidores. Por isso, a marca entra em uma nova categoria e lança seu primeiro smartphone, o Philco HIT. Desenvolvido para pessoas que buscam uma experiência completa, o celular oferece uma performance muito mais rápida com recursos avançados que facilitam as tarefas do dia a dia.

Com design ergonômico, o Philco Hit foi desenvolvido para ter um longo ciclo de durabilidade que possibilita mais horas de diversão e liberdade de uso. A bateria de 4.000 mAh – uma das mais potentes da categoria – garante duração por até 2 dias, seja para a produção, compartilhamento ou consumo de conteúdo.

Projetado para que o usuário tenha maior fluidez e velocidade em multitarefas, o smartphone traz a nova geração do processador Octa-Core A55, que eleva o desempenho do aparelho com muito mais potência. A alta performance é ainda garantida com 4GB de memória RAM e 64GB de armazenamento interno, com expansão para até 128GB.

Equipado com reconhecimento facial e leitor de impressão digital na parte traseira, o Philco HIT oferece mais segurança para um desbloqueio prático e ágil.

A tela IPS de 5.45″ possui resolução HD+ com alta definição de cores e nitidez, mesmo se posicionada em diferentes ângulos. Perfeita para jogos, assistir vídeos e executar diversas ações. E, para aqueles que não abrem mão de uma boa câmera para registrar momentos inesquecíveis, o Philco HIT possui câmera traseira dupla de 13MP e 2MP, que permite o ajuste da profundidade de campo da imagem desfocando o fundo antes do clique, além da melhor captação de luz nas fotos. A câmera frontal conta com 5MP e é perfeita para produzir selfies.

O Philco HIT já está à venda nos principais varejistas do país e na loja Philco (www.philco.com.br) com preço sugerido de R$ 999,90.

Família Philco HIT

Em breve, os usuários já poderão usufruir dos novos smartphones da família HIT. Philco HIT Plus e Philco HIT Max chegam ao mercado para oferecer um novo patamar de experiências para quem busca a exata combinação entre soluções tecnológicas e um estilo de vida agitado.

Mantendo a potência do processador Octa-Core, a alta performance da bateria de 4000 mAh e o desbloqueio por reconhecimento facial, os novos dispositivos ganham atualizações importantes como o Android 10 e a evolução do sistema para captura de imagens. Para proporcionar aos seus usuários um desempenho ainda mais elevado na produção de fotos e vídeos, ambos vem com câmera frontal de 8MP e câmera dupla traseira de 12MP, que geram registros com muito mais nitidez, cores intensas, riqueza de detalhes e ajuste de foco, independente da iluminação.

Como complemento à esta nova experiência visual, a tela maximizada de 6″ traz o sistema drop notch, que promove maior espaço útil no display.

O armazenamento interno da família HIT também ganha um upgrade. Com 4GB de memória RAM, o Philco HIT Plus vem com capacidade para 64GB, enquanto o PHILCO HIT MAX, dispõe de 128GB, podendo os dois serem expandidos para mais 128GB. Desempenho assegurado e amplo espaço para guardar todos os registros.

Novas opções de cores também estão entre as novidades. Além da versão em preto, O PHILCO HIT MAX estará disponível em Space Gray e Rose Gold.

Para mais informações sobre o novo Philco HIT, acesse: www.philco.com.br

Especificações técnicas PHILCO HIT:

Processador: Octa-Core A55, 1.6GHz +1.2GHz

Android: 9.0 Rede: 2G (Bandas II, III, V e VIII) 3G (Bandas I, II, V e VIII) 4G (Bandas II, III, VII, XXVIII)

Dual SIM

Memória interna: 64GB

Memória RAM: 4GB

Compatível com cartão Micro SD de até 128 GB(FAT32)

Tela: 5.45″, HD+, IPS

Bateria: 4000mAh

Câmera traseira: 13MP+2MP

Câmera frontal: 5MP

Wi-fi

Bluetooth 4.2

GPS

G-Sensor

L-Sensor

P-Sensor

Sensor de digital Reconhecimento facial

Rádio FM