AMD apresenta os processadores móveis Ryzen™ PRO 4000 Series

A AMD (NASDAQ: AMD) anunciou a disponibilidade global dos primeiros processadores x86 de 7nm para computadores de uso comercial, a família de processadores AMD Ryzen PRO 4000 Series, oferecendo o maior número de núcleos e threads em notebooks ultrafinos para negócios[i]. Esses novos processadores são totalmente otimizados para recursos de trabalho remoto e projetados para levar a computação de negócios para o próximo nível com desempenho multithread para produtividade moderna. Espera-se que os projetos comerciais robustos da HP e da Lenovo equipados com os processadores móveis AMD Ryzen PRO 4000 Series estejam disponíveis a partir de agosto no Brasil, com produtividade em qualquer hora e em qualquer lugar, várias camadas e recursos de segurança, gerenciamento intuitivo e durabilidade confiável.

“Com o lançamento dos processadores móveis AMD Ryzen PRO 4000 Series, a AMD mais uma vez estabeleceu um novo padrão nas experiências com PCs, desde computação de alto desempenho até notebooks para jogos ultrafinos e agora com computadores empresariais modernos”, Disse Saeid Moshkelani, vice-presidente sênior e gerente geral da Unidade de Clientes Empresariais da AMD. “Construído com a inovadora arquitetura ‘Zen 2’ e a tecnologia de processamento de 7 nm, o portfólio de negócios da AMD Ryzen oferece desempenho avançado, recursos de segurança confiáveis, vida útil da bateria impressionante e recursos de gerenciamento superiores para aprimorar os recursos necessários dos equipamentos ultrafinos no ambiente de trabalho”.

Processadores móveis AMD Ryzen PRO Serie 4000

Fazendo avanços significativos em desempenho e capacidade em relação às gerações anteriores[ii], os processadores móveis AMD Ryzen PRO Série 4000 foram projetados para definir o tom da categoria ultrafina com impressionantes experiências de computação e segurança.

Desempenho incrível, construído para flexibilidade a qualquer hora, em qualquer lugar O AMD Ryzen 7 PRO 4750U é o processador mais rápido para laptops corporativos ultrafinos[iii], com potência de até 8 núcleos e 16 threads, além de uma melhoria de até 33% no desempenho multithread comparado à concorrência[iv]. O AMD Ryzen 7 PRO 4750U oferece uma solução responsiva e com baixo consumo de energia, com desempenho médio até 37% melhor nos aplicativos Microsoft Office em comparação às gerações anteriores[v].

Eficiência energética aprimorada: criada para oferecer produtividade contínua, juntamente com processamento avançado de 7 nm e arquitetura principal “Zen 2”, AMD Ryzen 7 PRO 4750U entrega até duas vezes mais desempenho por watt do que as gerações anteriores[vi]. O AMD Ryzen 7 PRO 4750U foi projetado para fornecer até 20 horas a mais de bateria em plataformas premium[vii].

Poderosas tecnologias AMD PRO: A série 4000 de processadores móveis AMD Ryzen PRO também ajuda na proteção de dados, simplificando a administração e fornecendo confiabilidade a longo prazo com recursos exclusivos da família PRO, incluindo:

Segurança AMD PRO: Uma abordagem em várias camadas para defesas incorporadas em qualquer nível, do silício ao sistema operacional e funções de segurança no nível do sistema. Exclusivo dos processadores AMD Ryzen PRO, o AMD Memory Guard ajuda a habilitar a proteção de identidade e dados.

Gerenciamento do AMD PRO : habilitando um conjunto de gerenciamento abrangente para implantação simplificada, com recursos e funções de gerenciamento compatíveis com as modernas infraestruturas de TI. Os processadores AMD Ryzen PRO oferecem suporte completo ao Microsoft Endpoint Manager, oferecendo uma solução de gerenciamento em nuvem flexível e abrangente.

AMD PRO pronto para os negócios: Uma solução de computação de nível empresarial, projetada para qualidade e confiabilidade, complementando uma plataforma de longo prazo. Os processadores AMD Ryzen PRO incluem um plano de estabilidade de software de 18 meses e disponibilidade de 24 meses, garantido.

MODELO NÚCLEOS/ THREADS PDT MÁXIMO INCREMENTO DE FREQUENCIA[viii]/FREQUENCIA BASE[ix] NÚCLEOS DE GPU L2 / L3 CACHE (MB) AMD Ryzen™ 7 PRO 4750U 8/16 15W Hasta 4.1 / 1.7 GHz 7 12 AMD Ryzen™ 5 PRO 4650U 6/12 15W Hasta 4.0 / 2.1 GHz 6 11 AMD Ryzen™ 3 PRO 4450U 4/8 15W Hasta 3.7 / 2.5 GHz 5 6

AMD Ryzen para negócios

A AMD agora oferece aos clientes uma variedade de soluções de negócios com a flexibilidade de escolher a melhor opção com base nos requisitos de mobilidade, desempenho, gerenciamento e segurança. Para pequenas e médias empresas, a série de processadores móveis AMD Ryzen 4000 U oferece poderosos recursos de desempenho e segurança em projetos de notebooks comerciais.

Com essa flexibilidade, a HP expande sua oferta para empresas em crescimento e trabalhadores remotos com os computadores HP ProBook 445 G7 e HP ProBook 455 G7, laptops equipados com processadores AMD Ryzen 4000 Series, além do HP ProBook x360 435 G7, um dispositivo conversível revelado no início deste ano.

“Com mais de 90% dos funcionários de escritório atualmente trabalhando em casa, experiências de computação simples e seguras que promovem a colaboração e a produtividade são mais críticas do que nunca”, disse Andy Rhodes, líder global em PCs e sistemas de negócios. Pessoal na HP Inc. “A HP se orgulha de oferecer um portfólio completo de AMD, com desempenho poderoso, funcionalidade flexível e segurança de nível empresarial para empresas de todos os lugares”.

Para organizações maiores que exigem soluções corporativas e de gerenciamento de nível corporativo, os processadores móveis AMD Ryzen PRO Série 4000 oferecem excelente produtividade e recursos exclusivos de segurança e gerenciamento para atender às necessidades de computação das empresas modernas. A Lenovo está atualizando seu mais recente portfólio da linha ThinkPad, com o objetivo de fornecer uma gama mais ampla de opções e uma experiência inteligente da força de trabalho, equipada com os processadores móveis AMD Ryzen PRO 4000 Series.

“Por mais de 25 anos, os laptops Lenovo ThinkPad representam inovação, funcionalidade e qualidade; Estamos orgulhosos de continuar em parceria com a AMD para oferecer desempenho e segurança de ponta para nossos clientes corporativos”, disse Jerry Paradise, vice-presidente de portfólio comercial da Lenovo. “Os mais recentes modelos ThinkPad, equipados com processadores móveis AMD Ryzen PRO, continuarão a cumprir nossa promessa de desempenho incrível para usuários corporativos”.

“Juntamente com parceiros como a AMD, a Microsoft criou uma nova classe de dispositivos chamados PCs protegidos por núcleo, projetados para fornecer uma camada extra de segurança nos níveis de firmware e sistema operacional. Esses dispositivos permitem que os clientes tenham segurança, protegendo o firmware contra ataques direcionados e garantindo a proteção de suas credenciais de identidade e domínio”, explicou David Weston, diretor de segurança comercial e sistema operacional da Microsoft. “Juntamente com a AMD, estamos oferecendo aos nossos clientes uma experiência de PC ágil e segura. Equipados com os mais recentes processadores móveis AMD Ryzen PRO, os PCs com núcleo seguro do Windows 10 oferecem aos usuários excelente desempenho e experiências visuais incríveis, ideais para os ambientes de negócios modernos de hoje. ”

