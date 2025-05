Kabum é a vencedora do CBLOL 2020 – Primeira Etapa

A Kabum é a grande vencedora do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) – Primeira Etapa, realizado remotamente e transmitido nos canais oficiais da Riot Games e no SporTV. O time, que acaba de adicionar o quarto título seguido do CBLoL em seu currículo, venceu o Flamengo em uma série de cinco partidas (MD5 – Melhor de 5), com resultado de 3 x 0.

A Kabum repete o feito depois de derrotar o Flamengo na decisão da Segunda Etapa da competição, em 2018. Agora ela se iguala à INTZ no número de títulos, até então a equipe que mais colecionou vitórias em finais no CBLoL.

A Kabum vai receber o tão desejado troféu em sua Gaming House, já que, desta vez, o campeonato não foi realizado presencialmente por conta do novo coronavírus. O CBLoL é uma das poucas competições de esportes eletrônicos no país a ser realizado durante a pandemia e em breve anunciará a sua Segunda Etapa.