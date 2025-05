Philco apresenta o Tablet PTB10RSG 3G

Conhecida por sua excelência em aparelhos de TV, áudio e vídeo, a Philco está em constante evolução para desenvolver soluções tecnológicas, eficientes e funcionais aos mais diferentes perfis. Pensando em proporcionar ainda mais inovação e praticidade aos consumidores, a marca amplia seu portfólio de tablets e lança o modelo PTB10RSG 3G, que une versatilidade e alto desempenho com recursos de última geração.

Criado para facilitar as tarefas cotidianas, o Tablet PTB10RSG 3G alia o sistema Android 9.0 PIE ao processador Quad-core de 2GB de memória RAM para possibilitar uma navegação rápida e potente aos fãs de tecnologia. Com memória de 32GB, o dispositivo permite expansão para o dobro de sua capacidade interna, possibilitando ainda mais funcionalidade e produtividade para os usuários tanto em atividades de trabalho como lazer.

A tela de 10″ com resolução HD garante imagens nítidas, mesmo que o aparelho esteja em movimento, além de ressaltar o brilho e cores vivas criando uma experiência perfeita para jogar games, editar e assistir vídeos, séries e filmes. O design do tablet foi pensado para os usuários que gostam de estar conectados toda hora, com apenas 8 milímetros de espessura é extremamente confortável segurá-lo e quase não ocupa espaço em bolsas e mochilas.

Junto ao Bluetooth integrado e sistema 3G, o Tablet PTB10RSG tem entre seus diferenciais a inovação do reconhecimento facial para um desbloqueio muito mais ágil e seguro. O dispositivo ainda conta com câmera frontal de resolução 2 MP e câmera traseira com 5MP, ideais para que os usuários registrem seus momentos favoritos.

A tecnologia de última geração ganha reforço com a durabilidade de até 48 horas da bateria de 5000 mAh. Um aliado importante para quem quer se manter conectado ao produzir e consumir conteúdo sem precisar se preocupar com carregamento.

O Tablet PTB10RSCG 3G já está disponível nos principais varejistas do país e na loja Philco (www.philco.com.br) com preço sugerido de R$ 999,00 .

Para mais informações sobre o novo Tablet PTB10RSCG 3G, acesse: www.philco.com.br

Especificações técnicas – PTB10RSCG 3G

Tela: Capacitiva 10″ Multi-toque com até 5 pontos simultâneos (1280×800)

Processador: MTK6580 Quad-Core – 1.3Ghz

Dual SIM

2G (850/900/1800/1900MHz)

3G (850/1900/2100MHz)

Sistema Operacional: Android 9 – Pie

Bluetooth: 4.0

Wifi: Integrado (802.11 b/g/n)

Memória: 2GB

Armazenamento: 32GB

Leitor de Cartões: Micro SD até 32GB

Áudio e Microfone: Integrado

Câmera Frontal: 2MP

Câmera Traseira: 5MP

Entradas:

– 1 Entrada Micro SD

– 1 Entrada Micro USB

– 2 Entradas para SIM Card

– 1 Saída para Fone de Ouvido

Fonte de Alimentação: DC 5V/2A

Bateria: 3.7V/5000mAh

Tempo de Duração: Até 3 horas em uso intenso, até 6 horas em uso moderado e até 24 horas em Stand-by

Dimensões e peso: 0,8 cm (a) x 25 cm (l) x 16 cm (p) / 600g