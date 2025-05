Intelbras oferece consultoria on-line para clientes durante isolamento social

A Intelbras, indústria brasileira desenvolvedora de tecnologias, pelo seu Centro de Capacitação em Tecnologia – iTEC, inova no relacionamento com seus clientes corporativos com a implementação de um serviço de consultoria on-line gratuita. A ação permite manter a oferta de treinamentos e o apoio ao negócio dos parceiros durante o isolamento social, auxiliando assim na saúde financeira das revendas e distribuidores e no bem estar de seus colaboradores.

“A pandemia do novo coronavírus trouxe diversos desafios e tivemos que nos reinventar. Com esta ação, chegamos remotamente aos nossos clientes e flexibilizamos o tipo de apoio que eles precisam: conhecer um novo produto, treinar o time de vendas, apoio a projetos, tirar dúvidas, gerando melhor aproveitamento e resultados para os negócios, entre outros”, afirma Monica Nedel, Gerente de Treinamentos Técnicos do iTEC da Intelbras. “Colocamos o nosso conhecimento a serviço dos nossos clientes, permitindo que eles nos digam o que querem saber e o que o negócio deles necessita no momento. Ao mesmo tempo, contribuímos para a manutenção da saúde e bem estar dos nossos parceiros já que, com a consultoria on-line, não há necessidade de treinamentos presenciais”, complementa Monica.

O serviço, que teve início no dia 06 de maio, será ofertado por 54 instrutores especializados em tecnologias e produtos dos segmentos de segurança, energia solar, redes, comunicação, controle de acesso, incêndio e energia, além do treinamento de técnicas comerciais e marketing. Para realizar o agendamento, a revenda ou distribuidor Intelbras deve acessar o site do iTEC, depois selecionar a área de interesse, data e horário e preencher um formulário com dados para a geração do link e mapeamento da demanda. No dia selecionado, um especialista da Intelbras estará disponível on-line para o atendimento. A consultoria pode ser individual ou coletiva, como no caso de um distribuidor que queira ofertar um treinamento ou tirar dúvidas para os seus clientes.

“Nos orgulhamos de sermos uma empresa sempre próxima e são ações de apoio como estas que demonstram o contínuo comprometimento com nossos clientes. O momento pede prevenção e união, vamos transformar essa fase em aprendizados para seguirmos em frente. Juntos nos tornamos ainda mais fortes diante da pandemia”, finaliza Susana Brockveld, Diretora de Marketing da Intelbras.

Serviço

Consultoria – Intelbras iTEC

Custo: gratuito (serviço exclusivo para parceiros Intelbras)

A Intelbras também disponibilizou acesso a 157 treinamentos técnicos e cursos on-line gratuitos focados em gestão de negócios, vendas e atendimento ao cliente. Esses cursos são disponíveis para todos através do portal: treinamentos.intelbras.com.br/lms/#/home