PUBG MOBILE ganha mapa Miramar atualizado no update 0.18.0

Após semanas de pistas em código morse nas redes sociais e uma misteriosa tempestade de areia em pleno jogo, PUBG MOBILE lança a aguardada atualização 0.18.0, que dá uma nova cara ao desértico mapa de Miramar e traz, opções avançadas de visualização de resultados de jogos, a moeda AG, armas, Conquistas e muito mais. Além disso, a atualização marca a aproximação do Royale Pass Season 13, que será lançado na próxima quarta (13).

Assista aqui ao trailer: https://www.youtube.com/watch?v=f2kO68eo9rI

Semanas atrás símbolos estranhos começaram a aparecer nas imagens oficiais do PUBG MOBILE no Twitter e no Instagram, que os membros da comunidade habilmente decodificaram como “Novos Mapas”. Dentro do jogo, uma tempestade de areia envolveu Miramar.

Além de novas áreas habitacionais, estradas e recursos, foram adicionadas ruínas urbanas e um oásis. Os jogadores também podem testar suas habilidades na direção na nova pista de corrida com o inédito veículo Golden Mirado ou coletar bebidas energéticas e analgésicos rapidamente em máquinas de venda automática.

Além das mudanças mencionadas acima, as novas atualizações também incluem:

Efeitos persistentes da tempestade de areia – Haverá uma chance de que áreas tanto em Miramar quanto no menu principal sejam atingidas por tempestades de areia aleatórias;

– Haverá uma chance de que áreas tanto em Miramar quanto no menu principal sejam atingidas por tempestades de areia aleatórias; Novas Conquistas – Uma nova série de desafios para os jogadores testarem suas habilidades no mapa atualizado;

– Uma nova série de desafios para os jogadores testarem suas habilidades no mapa atualizado; Eventos Especiais – Os jogadores podem participar de novos eventos Miramar para ganhar recompensas exclusivas, além de Conquistas adicionais para outros modos de jogo;

– Os jogadores podem participar de novos eventos Miramar para ganhar recompensas exclusivas, além de Conquistas adicionais para outros modos de jogo; Tema do menu principal – O menu principal do foi atualizado para o tema de Miramar;

– O menu principal do foi atualizado para o tema de Miramar; Nova arma P90 – Equipada com cartuchos de 9 mm e um compartimento padrão de 50 tiros, a P90 oferece modos de tiro único, burst ou fogo totalmente automático e pode ser equipada com todos os acessórios SMG;

– Equipada com cartuchos de 9 mm e um compartimento padrão de 50 tiros, a P90 oferece modos de tiro único, burst ou fogo totalmente automático e pode ser equipada com todos os acessórios SMG; Vistas inclinadas – Quase todas as armas agora podem ser equipadas com novas miras inclinadas;

– Quase todas as armas agora podem ser equipadas com novas miras inclinadas; Melhorias Diversas – Aprimoramentos em “Jogar outra partida”, Death Replay, Configurações, opção Team Invite, recurso LIKE, Criação de Personagem, Combate no Modo Clássico, balanceamento de armas de fogo, armas e acessórios, Resumo da Temporada, Sistema Brothers in Arms e Opções de download.

Quanto a conteúdo novo, a enorme atualização 0.18.0 traz novidades como:

Royale Pass Season 13 (disponível em 13 de maio)

Com o tema de brinquedos, na 13ª temporada têm a escolha entre o Capitão Hawk do nível 50 e o Ranger de Fogo do nível 50. O novo Royale Pass inclui um equipamento de nível 100 Ultra Defender e Puppet Agent, que possuem três formas de se combinar. Pequenos bugs foram retirados e guias de tutoriais aprimorados para a Royale Pass Season 13.

Acabamentos das armas (em breve)

Agora os jogadores podem mudar a cor, os padrões e obter emblemas para customizar suas armas. Com o novo editor de emblemas, é possível sobrepor imagens e formas básicas para criar emblemas personalizados. O grafite também pode ser trocado por adesivos e aplicado às armas como acabamento.

Cheer Park

Nesta nova área social, até 20 jogadores podem interagir em tempo real, com vários recursos das áreas básicas de treinamento. No Cheer Park, é possível visualizar informações de outros jogadores, interagir com emotes, adicionar amigos e até curtir um jantar de frango assado juntos.

Nova interface do usuário da tela de resultados

No Modo Clássico, a tela resultados foi atualizada com uma nova tela “Resultados Detalhados”. Agora, os jogadores podem inspecionar suas estatísticas de jogo e compará-las a estatísticas de amigos do mesmo nível. Também existem cinco critérios de classificação na tela de resultados para alterar o sistema de classificação e a modo de exibição.

Moeda AG

A partir de agora, toda a recompensa Prata será substituída pela nova moeda AG (AceGold), sem incluir os eventos iniciados antes da atualização. O preço em UC da maioria dos itens ​​na Loja foi alterado para AG. Da mesma forma, as recompensas Royale Pass UC agora oferecem 30 UC ou 400 AG em cada classificação correspondente. UC agora também pode ser usado para compensar pequenas diferenças quando os jogadores não têm AG suficiente para caixotes.

Mais informações serão divulgadas em breve sobre os próximos recursos do PUBG MOBILE, incluindo o Jungle Adventure Guide, o Bluehole Mode no EvoGround e muito mais.

Os jogadores do PUBG MOBILE também podem aproveitar o Midas Buy , um canal oficial de compra de Unknown Cash e Passes de Temporada. O Midas Buy traz um bônus de UC em qualquer compra e agora aceita diversas formas de pagamento como boleto, cartão de crédito, débito e transferência bancária, tudo com segurança garantida pelo Hype Games , um serviço da Level Up.