HyperX lança edição especial de teclado gamer em parceria com a Ducky

A HyperX acaba de lançar uma edição limitada do teclado mecânico HyperX x Ducky One 2 Mini, desenvolvida em conjunto com a Ducky, marca gamer reconhecida pelos seus teclados em tamanho 60%.

O HyperX x Ducky One 2 Mini traz switches mecânicos lineares HyperX RED, ideais para quem procura velocidade de ativação dos comandos e durabilidade, já que cada mecanismo suporta até 80 milhões de cliques. Tem iluminação RGB com customização de efeitos luminosos e as exclusivas teclas Ducky PBT double-shot, que são mais duráveis e têm design que proporcionam melhor visibilidade da iluminação dos LEDs. Além disso, os comandos secundários são impressos nas laterais de cada keycap.

Compacto e na cor preta com detalhes em vermelho, o HyperX x Ducky One 2 Mini dá mais espaço nas mesas para movimentação do mouse e tem estrutura versátil que permite três ajustes de angulação. Também vem com teclas extras coloridas, ferramenta para extração e troca de teclas e uma barra de espaço extra Ducky Year of the Rat, personalizada com tema do atual ano chinês.

Foram feitas 3,7 mil unidades do teclado HyperX x Ducky One 2 Mini, cada uma com a marcação a laser do número de série exclusivo. Por ora, o produto não está sendo comercializado no mercado brasileiro.