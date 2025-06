AMD inicia a série “Você sabia” no YouTube

Em abril, o Steam registrou um novo recorde de usuários simultâneos de 22 milhões de jogadores, muitos dos quais estão mergulhando no mundo dos jogos para PC pela primeira vez. Para garantir que os jogadores possam tirar o máximo proveito dos recursos mais recentes do software Radeon, a AMD está lançando vídeos tutoriais curtos no pacote Radeon Software Adrenalin 2020 Edition.

Os três primeiros vídeos ‘Você sabia’ já estão disponíveis no canal da AMD no YouTube, com mais novidades chegando no final deste mês para ajudar os jogadores a aproveitarem as melhores experiências com a Radeon Graphics, incluindo: