NVIDIA lança cinco novos mundos para Minecraft com RTX

A NVIDIA colaborou com criadores talentosos do Minecraft para trazer novos mundos para o Minecraft com RTX, que já estão disponíveis no Windows 10 Beta para os jogadores testarem de graça. Este é o segundo lançamento da NVIDIA de experiências do Minecraft.

As novas experiências do Minecraft incluem:

Hilltop Lifestyle RTX de PearlescentMoon – Da criadora de Color, Light and Shadow RTX, Hilltop Lifestyle RTX é um jogo de sobrevivência em um novo mapa ao ar livre. Neste mundo, os usuários exploram a bela ilha Hilltop Lifestyle e aprendem a viver em uma vila de inspiração italiana.

– Ambientado no subsolo, Egg Hunt é um novo minijogo independente com uma misteriosa caverna cheia de quebra-cabeças, armadilhas, segredos e desafios divertidos. O objetivo é encontrar os ovos escondidos e completar os dois modos de jogo no menor tempo possível. Medieval RTX de Aurelien_Sama – Medieval RTX é um mapa de sobrevivência que apresenta uma idílica vila medieval aninhada sob uma ruína antiga, com raios do sol poente brilhando alegremente pela cidade. Quando a noite cai e as sombras ficam mais longas e escuras, o perigo espera.

Sobre Minecraft com RTX

No mês passado, NVIDIA, Microsoft Studios e Mojang lançaram o beta de Minecraft com RTX no Windows 10 Bedrock Edition, juntamente com seis experiências no Minecraft. O Minecraft com RTX apresenta uma forma avançada de Ray Tracing chamada Path Tracing, novas características físicas para os materiais e o NVIDIA DLSS 2.0. Essas tecnologias se combinam para oferecer um novo nível impressionante de qualidade gráfica ao Minecraft, o videogame mais vendido no mundo.

Sobre os criadores

A NVIDIA envolveu várias pessoas conhecidas na comunidade para criar novas experiências impressionantes no Minecraft. Eles incluem:

PearlescentMoon – Uma jogadora australiana de Minecraft apaixonada por construção e integrante da equipe de criação pessoal de Grian. Como artista do Minecraft, PearlescentMoon ganhou seguidores leais por sua capacidade de criar estruturas elaboradas no mundo do jogo. Ela compartilha sua arte em seu canal no YouTube, PearlescentMoon, que atualmente possui cerca de 90.000 inscritos. Ela também é a criadora do Color, Light and Shadow RTX.

