Razer Gold sorteia mais de 130 códigos de até R$500 para fãs de PUBG Mobile

Jogadores de PUBG Mobile que usarem o Razer Gold para recarregar Unknow Cash (UC), a moeda virtual do game, até 24 de maio, podem ganhar de uma a dez vezes o valor investido. Em Royale Pass 13, a nova promoção do sistema de crédito virtual unificado Razer Gold, a cada R$50,00 gastos o usuário recebe uma chance de participar dos sorteios de mais de 130 vouchers Gold Bônus de até R$500,00 para usar também em UC de PUBG Mobile.

Para participar, basta ter uma conta Razer Gold e fazer uma recarga de R$50,00 em UC. Serão 100 vouchers de R$50,00, 25 de R$100,00, cinco de R$250,00 e três de R$500,00. Quanto mais recargas, mais chances de ganhar. A promoção é válida para usuários do Brasil, México e Colômbia e os vencedores serão contatados por e-mail em até 14 dias após o sorteio.

A promoção Royale Pass 13 acontece em paralelo com o lançamento da 13ª temporada do Royale Pass de PUBG Mobile, o Toy Playground, em que os jogadores se tormam heróis de brinquedo e participam de uma série de novos desafios temáticos com recompensas inéditas.

O Razer Gold pode ser carregado pelo site, em maquininhas de recarga nos 300 mil pontos espalhados pelo Brasil, e por meio de boletos e depósitos em lotéricas. Ele também pode ser encontrado na forma de cartões presente nas Extra, Pão De Açúcar, BIG, entre outros.

Para mais informações sobre a promoção Royale Pass Season 13 acesse: https://gold.razer.com/gold/promotions/pubg_mobile_season_13_br.