Google Fotos lança novos recursos para controlar o compartilhamento de álbuns

A partir desta semana, o Google Fotos torna o compartilhamento de álbuns mais fácil e seguro. Agora, o usuário tem a opção de controlar quem tem acesso a um álbum, além da opção de ativar ou desativar o compartilhamento de links.

Ao compartilhar um álbum, a opção padrão será compartilhar com uma pessoa ou pessoas específicas por meio de sua Conta do Google. O usuário ainda terá a opção de compartilhar álbuns do Google Fotos por meio de um link, que pode ser incorporado em um email, texto ou blog.



O usuário ainda tem a opção de ativar ou desativar o compartilhamento de links a qualquer momento e pode decidir se deseja permitir que outros colaboradores adicionem fotos a um álbum. Também é possível remover alguém do álbum, o que removerá as fotos e os vídeos que eles adicionaram.

O Google Fotos sempre ajudou a compartilhar suas últimas aventuras. Agora, com mais controle sobre exatamente quem tem acesso a um álbum compartilhado, o aplicativo facilita o compartilhamento de momentos pessoais com amigos e familiares.

Para mais detalhes, confira o Blog Post (em inglês).