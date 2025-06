Scala Data Centers anuncia nova unidade

A Scala Data Centers, plataforma de Data Centers hiperescaláveis fundada pela Digital Colony, iniciou a construção de um terceiro data center em São Paulo. A nova instalação, que já recebeu a certificação ANSI / TIA-942-B rated 3, é adjacente a uma unidade existente da Scala e facilitará a expansão dos clientes atuais apoiando o crescimento contínuo da Scala. Com este novo prédio, juntamente com a expansão em andamento das unidades existentes, a Scala alcançará uma capacidade instalada superior a 50 MW. As ampliações evidenciam o compromisso da companhia em apoiar seus clientes e de ser líder no mercado brasileiro.



Denominado SP3 e com inauguração prevista para janeiro de 2021, o novo data center contará com 13MW de capacidade total. O data center aproveitará a experiência operacional, de projeto e construção da Digital Colony e a longa história da equipe de engenharia da Scala para fornecer um ambiente de data center de primeira linha. “Estamos implantando equipamentos com a tecnologia mais recente em todo o projeto para garantir o mais alto nível de desempenho e, acima de tudo, eficiência energética superior para reduzir o custo total das operações para nossos clientes. Essa instalação excederá os padrões de hoje dos modernos data centers”, acrescenta Eugênio Cruz, diretor de engenharia e operações da Scala.



“O Brasil é um dos mercados que mais cresce no consumo de conteúdo digital, impulsionado pelo aumento do uso de dispositivos móveis, pela adoção de tecnologias em nuvem e pelo crescimento da Internet das coisas”, diz Marcos Peigo, CEO da Scala. “A Scala está comprometida em expandir sua presença e apoiar seus clientes, oferecendo serviços de qualidade excepcional em data centers de classe mundial, combinando flexibilidade e velocidade, trazendo mais competitividade no mercado”, finaliza o executivo.