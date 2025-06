Seis empresas com 269 vagas de emprego

Na contramão do momento de desaceleração da economia, que se deu desde que o COVID-19 chegou no país, algumas empresas não deixaram de contratar e oferecem diversas oportunidades de emprego no mercado. Em geral, respeitando às normas de isolamento social que buscam reduzir a transmissão do vírus, os novos funcionários são todos contratados e recebidos remotamente.

Confira as oportunidades abaixo:

BRQ : Há 27 anos no mercado, a BRQ Digital Solutions é uma das maiores empresas de tecnologia do país, promovendo a digitalização de bancos, seguradoras, companhias de telecomunicação e outras instituições líderes em seus setores. Com mais de 2,5 mil funcionários, espalhados em seis unidades, sendo cinco no Brasil e uma em Nova York, a empresa é destaque como um dos melhores lugares para trabalhar, pelo prêmio Glassdoor, um dos maiores sites de vagas e recrutamento do mundo.

Vagas efetivas – A empresa conta com mais de 200 vagas abertas, com salários de até R﹩ 12 mil, além dos benefícios. Entre os cargos estão Desenvolvedor Java, Desenvolvedor. Net, Desenvolvedor Mobile IOS e Desenvolvedor Mobile Android e Tech Lead Mobile. As vagas estão disponíveis no http://www.brq.com/carreiras.

Estágio – A empresa tem 26 vagas abertas de estágio para programadores de RPA, Net, Java, Android, Angular e FullStack. Para se inscrever, basta acessar o site: http://epartner.vagas.com.br/v2066208

Convenia : Empresa de soluções voltadas para automatização do departamento pessoal, que usa a tecnologia para facilitar a vida do gestor, com menos processos e que ele foque no que realmente interessa: pessoas. Com 7 vagas disponíveis, em diversas áreas e todos os níveis de experiência, como Estagiário de Pré Vendas, Assistente de Implantação e Desenvolvedor Front-end, os interessados em preenchê-las devem ser inscrever no link.

Olist : startup curitibana que ajuda varejistas e grandes marcas a venderem mais, está com 16 vagas abertas. Entre elas, o foco de contratação está nas áreas de desenvolvimento, vendas, marketing, produto e dados. "Criamos rotinas de contratações e onboarding remotos para que a gente não prejudicasse ninguém que estava prestes a ingressar na companhia", comenta Daiane Peretti, Head de Pessoas do Olist. Com mais de 370 colaboradores, a startup oferece modems para que seus funcionários que não têm internet em casa possam trabalhar remotamente e ainda fornece ajuda de custo para cobrir gastos como energia elétrica, internet e estação de trabalho. As entrevistas estão sendo feitas por videoconferência, por meio de ferramentas como Zoom, Google Hangouts e Whereby. Depois que a pessoa é contratada, a equipe de RH agenda o exame admissional na cidade em que a pessoa mora (já que existem Olisters em todo o Brasil), enviando o contrato de trabalho e equipamentos pelo correio. Candidatos podem conferir as vagas abertas no link

Pipefy: empresa global de SaaS (Software as a Service), que permite que gestores altamente qualificados criem e gerenciem fluxos de trabalho eficientes sem que precisem de suporte técnico. Hoje são mais de 250 funcionários, distribuídos entre as sedes de Curitiba, no Sul do Brasil, e São Francisco, no Vale do Silício (EUA). A Pipefy tem crescido mais de 300% ao ano e, atualmente, atende clientes em mais de 150 países, incluindo a gigante de tecnologia da informação IBM, o banco Santander e a fabricante de automóveis Volvo. Está com 13 vagas abertas nas áreas de marketing, vendas e tecnologia. Mais informações no link

Vittude : startup referência em terapia on-line, está com 6 vagas abertas na cidade de São Paulo. Em momentos de pandemia e isolamento social, o cuidado com a saúde mental é essencial. E, por isso, a startup registra crescimento e novas oportunidades para profissionais com cargos de: Analista de SEO, Gerente de Crescimento, Desenvolvedor de Vendas, Head de Pessoas, Executivo de Vendas e Desenvolvedor Python Sênior. As vagas estão disponíveis no link