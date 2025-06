PAC-MAN comemora 40 anos recriado por inteligência artificial da NVIDIA

A NVIDIA e a Bandai Namco estão celebrando os 40 anos de PAC-MAN recriando via inteligência artificial o jogo original do icônico personagem dos videogames.

Pesquisadores da NVIDIA fizeram a IA NVIDIA GameGAN “assistir” a 50 mil partidas de PAC-MAN para que ela recriasse o jogo sem acesso à engine original. O resultado foi uma versão fiel ao clássico dos fliperamas, feita por uma máquina. Veja o trailer: https://youtu.be/I9pmjQiP0tI .

A GameGAN é a primeira rede neural do mundo a imitar um motor gráfico de jogo usando redes generativas adversariais ou GANs. Tratam-se de duas redes neurais que competem entre si, uma geradora e uma discriminadora, e que são especializadas em criar um conteúdo indistinto de um exemplo original. Outro exemplo de GAN é a NVIDIA GauGAN , um modelo de deep learning que transforma com facilidade esboços inacabados em obras-primas fotorrealistas.

A GameGAN está sendo desenvolvida para acelerar o processo criativo de desenvolvedores de games, já que pode criar automaticamente layouts para novos jogos. Pesquisadores de IA também podem utilizá-la para desenvolver simulações para treinar máquinas autônomas, de forma a aprenderem as regras de um ambiente sem interagir com o mundo real.

A versão de PAC-MAN recriada como homenagem pela GameGAN poderá ser jogada ainda este ano no AI Playground . Saiba mais no blog da NVIDIA e neste estudo . Mais imagens, vídeos e assets estão disponíveis no www.nvidia-press.com .

Links Relacionados:

Post no blog da NVIDIA sobre PAC-MAN e GameGAN:

https://blogs.nvidia.com/blog/2020/05/22/gamegan-research-pacman-anniversary/

Link do Youtube para o trailer de PAC-MAN e GameGAN:

https://youtu.be/I9pmjQiP0tI

Estudo sobre o NVIDIA GameGAN:

https://nv-tlabs.github.io/gameGAN/