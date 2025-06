Notícias AMD: atualização da comunidade AM4

À medida que caminhamos rumo à nossa futura arquitetura “Zen 3”, existem consideráveis desafios técnicos que o soquete da CPU que dura tanto quanto o AMD Socket AM4 enfrenta. Por exemplo, anunciamos recentemente que não ofereceríamos suporte ao “Zen 3” nas placas-mãe da série AMD 400 devido a sérias restrições nas capacidades da SPI ROM na maioria das placas-mãe da série AMD 400. Esta não é a primeira vez que um obstáculo técnico surge com o soquete AM4, dada a longevidade desse soquete, mas é a primeira vez que nossos entusiastas enfrentam esse obstáculo.

Na semana passada, analisamos atentamente os comentários sobre essas notícias: assistimos a todos os vídeos, lemos todos os comentários e vimos todos os tweets. Ouvimos dizer que muitos esperavam um caminho de atualização mais longo. Ouvimos a esperança de que os chipsets AMD B450 e X470 levariam à era “Zen 3”.

Nossa experiência tem sido que atualizações de BIOS em larga escala podem ser difíceis e confusas, especialmente quando os processadores entram e saem das listas de suporte. Como a comunidade de clientes do Socket AM4 cresceu nos últimos três anos, nossa intenção era seguir um caminho que proporcionasse a experiência de atualização mais segura para o maior número de usuários. No entanto, ouvimos alto e claro quando nos disseram que gostariam de ver as placas B450 ou X470 estendidas aos produtos “Zen 3” da próxima geração

À medida que a equipe avaliava os comentários contra os desafios técnicos que enfrentamos, decidimos mudar de rumo. Como resultado, habilitaremos um caminho de atualização para os clientes B450 e X470, que adiciona suporte aos processadores AMD Ryzen™ de próxima geração com a arquitetura “Zen 3”. Essa decisão é muito recente, mas aqui estão os primeiros passos de como o caminho da atualização deve funcionar para os clientes dessas placas-mãe.

Vamos desenvolver e habilitar nossos parceiros de placas-mãe com o código para suportar processadores baseados em “Zen 3” em BIOS beta selecionados para placas-mãe AMD B450 e X470.

Essas atualizações opcionais do BIOS desabilitarão o suporte para muitos modelos existentes do AMD Ryzen™ Desktop Processor para disponibilizar o espaço necessário na ROM.

Os BIOS beta selecionados permitirão um caminho de atualização unidirecional para os processadores AMD Ryzen com o “Zen 3”, que será lançado ainda este ano. Não será suportado o flash para uma versão mais antiga do BIOS.

Para reduzir o potencial de confusão, nossa intenção é oferecer o download do BIOS apenas para clientes verificados das placas-mãe da série 400 que adquiriram um novo processador de desktop com o “Zen 3” interno. Isso nos ajudará a garantir que os clientes tenham um processador com inicialização disponível após o flash do BIOS, minimizando o risco de um usuário ser pego em uma situação de não inicialização.

O tempo e a disponibilidade das atualizações do BIOS variam e podem não coincidir imediatamente com a disponibilidade dos primeiros processadores baseados no “Zen 3”.

Esse é o caminho final que a AMD pode habilitar para as placas-mãe da série 400 adicionarem novo suporte à CPU. Os lançamentos de CPU além do “Zen 3” exigirão uma placa-mãe mais nova.

A AMD continua recomendando que os clientes escolham uma placa-mãe da série AMD 500 para obter o melhor desempenho e recursos com nossos novos CPUs.

Ainda há muitos detalhes a serem resolvidos, mas já começamos o planejamento necessário. À medida que nos aproximamos do lançamento desse upgrade, você deve esperar outro blog post como este para fornecer os detalhes restantes e uma explicação do processo específico.

Na CES 2017, a AMD assumiu um compromisso: apoiaríamos o AMD Socket AM4 até 2020. Passamos os três anos trabalhando duro para cumprir essa promessa em quatro arquiteturas, além do uso pioneiro de novas tecnologias como chiplets e PCIe® Gen 4. Graças aos comentários, agora estamos prontos para trazer “Zen 3” para os chipsets da série AMD 400. Somos gratos pela paixão e suporte aos produtos e tecnologias da AMD.