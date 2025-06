Ataques de phishing seguem em alta durante isolamento

Depois de mais que dobrarem no primeiro mês de isolamento, os ataques phishing a dispositivos móveis no Brasil cresceram mais 4% em abril, segundo novo levantamento da Kaspersky. O índice mostra que os golpes aplicados pela internet continuam em alta durante a pandemia. Em março, a empresa internacional de cibersegurança havia identificado um aumento de 124% desses ataques comparados ao mês anterior, sendo parte significativa deles disseminados por meio de falsas ofertas de produtos e serviços relacionados à Covid-19, especialmente via WhatsApp.

Por outro lado, o envio de malware, que havia crescido pouco mais de 18% em março, caiu 14% em abril, contabilizando os ataques contra dispositivos móveis e PCs. “A queda no índice de malware indica que os cibercriminosos estão se voltando para outras técnicas que estão dando mais retorno e que voltamos a um patamar ‘normal’ após um período de vunerabilidade gerado pela adoção massiva do home office pelas empresas. Porém os ataques de phishing se mantêm com um grande potencial de sucesso e o internauta precisa prestar atenção a esta ameaça”, alerta Thiago Marques, analista de segurança da Kaspersky no Brasil.

Confira abaixo os índices de crescimento dos golpes identificados pela Kaspersky em abril:

Ataques de phishing (MAR-ABR):

Dispositivos móveis: aumento de 4%;

Todas as plataformas: queda de 8% .

Malware (MAR-ABR)

Todas as plataformas: queda de 14%.

Para evitar ser vítima, a Kaspersky recomenda:

• Suspeite sempre de links recebidos por e-mails, SMSs ou mensagens de WhatsApp, principalmente quando o endereço parece suspeito ou estranho.

• Sempre verifique o endereço do site para onde foi redirecionado, endereço do link e o e-mail do remetente para garantir que são genuínos antes de clicar neles, além de verificar se o nome do link na mensagem não aponta para outro hyperlink.

• Verifique se a notícia é verdadeira acessando o site oficial da empresa ou organização – ou os perfis nas redes sociais.

• Se não tiver certeza de que o site da empresa é real e seguro, não insira informações pessoais.

Use soluções de segurança confiáveis, como o , como o Kaspersky Internet Security , para ter uma proteção em tempo real para quaisquer tipos de ameaças e em qualquer dispositivo.