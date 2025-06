Primeiro robô brasileiro vai ajudar pessoas carentes durante a pandemia

Em meio à pandemia causada pelo novo Coronavírus no país, o mercado de trabalho teve de se adaptar às restrições decretadas pelo Ministério da Saúde para conter a propagação do vírus, como o isolamento social, por exemplo. Com as atuais limitações de contato físico, empresas e empreendedores que eram acostumados com o “cara a cara” passaram a adotar o modelo home office e resolveram empreender, como é o caso do simpático robô Tinbot.

Tinbot é o primeiro robô brasileiro interativo que reúne Inteligência Artificial, Cognição e IoT (Internet of Things), com fala natural em português, reconhecimento facial e de voz, gestos e expressões, integrável a outros sistemas por meio de APIs, possibilitando interatividade e personalidade humanizada. Além disso, já reuniu mais de 15 milhões de visualizações e 2,3 milhões de curtidas em seu perfil do TikTok.

Criado e desenvolvido pela Tinbot Robótica, startup parte do Grupo DB1, grupo de empresas brasileiras de tecnologia com sedes no Brasil, Argentina e EUA, é conhecido por oferecer experiências diferenciadas para as pessoas com sua interface simpática, amigável e divertida e ajudar empresas a construir uma imagem inovadora. Motivos pelos quais ele foi um dos novos empreendedores que surgiram com a crise no país.

Em sua estratégia de adaptação, o Tinbot deu início a um e-commerce próprio, que reúne produtos especiais e com edição limitada. Entre os itens disponíveis estão: bottons, chaveiro, canecas, máscaras, camisetas e moletons de todos os tamanhos, do PP ao 4G, e modelos infantis. A inspiração das estampas brinca com a luta contra a Robôfobia, e a resposta bem humorada do Tinbot com a frase “Humanos desgramados”.

De acordo com Marco Diniz Garcia Gomes, desenvolvedor do Tinbot e Product Leader na Tinbot Robótica, a ideia das estampas divertidas segue o humor do Tinbot em suas redes sociais. “Os fãs do Tinbot agora vão poder vestir e usar seus memes no dia a dia. Agora sim ele vai dominar o mundo.” – brinca Marco, e continua: “O Tinbot coleciona admiradores por onde passa e decidimos emprestar sua imagem simpática em uma causa das mais importantes neste momento sem precedentes e ajudar quem mais precisa”, explica.

A ideia do e-commerce foi impulsionada como forma de ajudar na campanha social #CESTOUNAQUARENTENA, idealizada pelo Grupo DB1. Todo dinheiro arrecadado na comercialização dos produtos será revertido para a preparação de cestas básicas, que serão distribuídas para instituições e famílias carentes.

Os produtos estão disponíveis em https://www.tinbot.com.br/loja-do-tinbot/e serão enviados a todo território nacional.