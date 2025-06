Lenovo é nova patrocinadora do CBCS

Legion by Lenovo, a linha de produtos voltada ao público gamer da marca chinesa, é a nova patrocinadora do CBCS – Campeonato Brasileiro de Counter-Strike. Com a parceria, a Lenovo será a principal responsável pelos notebooks, monitores e alguns periféricos do CBCS. A marca, que tem foco em product placement e criação de conteúdo customizável, se une ao Banco do Brasil, patrocinador oficial do campeonato desde 2019.

Por conta da pandemia gerada pela COVID-19 e o isolamento social, a entrada da empresa no CBCS será gradual, mas já fará parte de toda a estrutura do CBCS. A partir de hoje, os talentos Gordox, Marcatto, Fluyr, Pan Shibuya e a apresentadora e repórter CarolzinhaSG já estarão usando os produtos da nova patrocinadora durante as transmissões.

Legion by Lenovo é o segundo patrocinador do campeonato que atualmente realiza o split ‘The Rising’ com dez equipes, sendo duas delas convidadas.

Para Miah Campos, Diretora Executiva do CBCS, a entrada da multinacional mostra que o mundo dos esports no Brasil está em alta e continua gerando novas oportunidades. “Esta parceria é muito importante e mostra que o mercado brasileiro continua de olho nos esports, no Counter-Strike e no CBCS. Lenovo chega para fazer parte de um momento especial da liga e, com certeza, vamos construir muitas coisas juntos”, comentou.

“Estamos muito felizes em apoiar a comunidade profissional de Counter-Strike e fazer parte da história de um dos maiores campeonatos do país. A parceria é importante para a nossa estratégia gaming e oferece aos jogadores e jogadoras a mais alta tecnologia dos nossos notebooks e periféricos da linha Legion”, afirma Bárbara Toscano, Diretora de Marketing da Lenovo.

A data dos splits seguintes – “The Conquest” e “The Revenge” ainda seguem indefinidas. Juntos, os splits somam o valor confirmado de mais de R$800 mil em premiações. Vale lembrar que esse valor contempla o prize pool dos split além do valor mensal que é repassado para os times.