FGV oferece curso online gratuito de “Introdução à Ciência de Dados”

A Fundação Getulio Vargas (FGV) oferece uma nova opção de formação gratuita neste tempo de quarenta. A FGV Educação Executiva acabou de lançar o curso online sobre “Introdução à Ciência de Dados”, uma das áreas em expansão no mercado de trabalho atualmente.

O curso busca apresentar a Ciência de Dados a profissionais de áreas de tecnologia correlatas que tenham interesse em conhecer um pouco mais dessa nova e promissora carreira. Também é destinado a estudantes de ensino superior que desejam conhecer as principais etapas e aplicações da área que engloba o famoso “Big Data”.

A Ciência de Dados é um ramo multidisciplinar da ciência, que envolve técnicas de computação, matemática aplicada, inteligência artificial, estatística e otimização, com o intuito de resolver problemas analiticamente complexos, utilizando grandes conjuntos de dados como núcleo de operação.

Coordenador do curso e professor da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV EMAp), Jorge Poco explica que as aulas podem ser acompanhadas por pessoas que não tenham profundos conhecimentos de programação, matemática ou estatística.

“Elaboramos os módulos a fim de traçar um panorama da Ciência de Dados. Cursos de graduação e pós-graduação nessa área se multiplicam nas universidades do mundo inteiro. O nosso curso apresentará conceitos, estudos de caso reais e aplicações distintas. A Ciência de Dados está presente na gestão de grandes empresas, bancos e até mesmo nas ações de combate ao coronavírus”, explica o professor, ressaltando que a primeira turma da graduação de Ciência de Dados da FGV EMAp começou as aulas neste semestre.

O curso “Introdução à Ciência de Dados” é gratuito e será realizado totalmente online, com carga de 60 horas. Não há processo seletivo. As aulas serão baseadas em uma bibliografia sugerida, em língua inglesa, com os principais conteúdos em Data Science da atualidade. Parte desse material é aberto, mas há itens de acesso restrito e, nesses casos, os participantes deverão arcar com custos dos direitos autorais das obras que subsidiam os estudos.

A FGV também disponibiliza para os alunos inúmeras videoaulas gravadas no estúdio da instituição, com exercícios comentados e com a indicação de acesso a outros materiais multimídia que envolvem o tema. Ao final de seis módulos, os alunos poderão realizar um pós-teste com 10 questões e, atingindo 70% ou mais de êxito, terão direito a imprimir uma declaração de participação.

Serviço

Curso: Introdução à Ciência de Dados

Carga horária: 60 horas, totalmente online

Valor: Gratuito

Pré-requisito: acesso à bibliografia sugerida em língua inglesa