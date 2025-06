Streaming Box da ELSYS tem processador de alto desempenho e imagem ultra HD

Quer um dispositivo de streaming com alta qualidade de processamento e imagem Ultra HD (Ultra High Definition)? O Streaming Box da ELSYS, empresa brasileira de tecnologia, é a melhor opção para o entretenimento e ainda contribui com a diversão durante esse período de isolamento social. O produto é homologado pela Google e pela Netflix no Brasil e tem imagem 4K para uma experiência ainda melhor.

O dispositivo traz o processador Amlogic S905X2 Processador Quad Core e 2GB de memória RAM, que torna a recepção via streaming uma das melhores da categoria, além de permitir uma excelente experiência na sintonia e visualização de canais de TV digital. O Streaming Box tem Chromecast integrado e Google Assistente, o que permite a interação com outros dispositivos inteligentes via Google Home.

“A ELSYS desenvolve produtos que são de fácil utilização, com alta tecnologia, trazendo conforto e comodidade aos seus usuários, transformando a vida do consumidor. O Streaming Box é mais um produto com essas características” destaca Claudio Blatt, diretor comercial da ELSYS.

Outro diferencial do produto é que ele funciona também como um conversor digital. Um aparelho “dois em um”, que permite a recepção de streaming via internet quanto a de sinal digital dos canais da TV aberta por meio de uma antena.

Além disso, com Streaming Box ainda é possível integrar câmeras de segurança Wi-Fi da ELSYS com visualização das imagens pela televisão por meio do aplicativo ELSYS Home. O dispositivo está à venda no site (http://www.elsys.com.br/) pelo valor de R$ 599,00.