ASUS anuncia placa-mãe da série TUF Z490 produzida no Brasil

A mais recente placa-mãe possui velocidade extrema e tecnologias de ponta que maximizam a potência e utilização dos processadores Intel® Core™ de 10ª geração.

Pontos em destaque:

Fornecimento de energia robusto : 12+2 fases de alimentação DrMOS, PCB de 6 camadas com tecnologia 2oz, soquetes de energia ProCool, componentes TUF de nível militar e controlador Digi+ VRM para máxima durabilidade

: 12+2 fases de alimentação DrMOS, PCB de 6 camadas com tecnologia 2oz, soquetes de energia ProCool, componentes TUF de nível militar e controlador Digi+ VRM para máxima durabilidade Conectividade abrangente : diversos recursos que incluem portas USB 3.2 Gen 2 Tipo-A, USB 3.2 Gen 2 Tipo-C®, rede Intel® I219-V

: diversos recursos que incluem portas USB 3.2 Gen 2 Tipo-A, USB 3.2 Gen 2 Tipo-C®, rede Intel® I219-V Iluminação RGB Aura Sync : efeitos de LED sincronizáveis com um vasto portfólio de equipamentos de PC compatíveis, incluindo faixas RGB endereçáveis

: efeitos de LED sincronizáveis com um vasto portfólio de equipamentos de PC compatíveis, incluindo faixas RGB endereçáveis Design ASUS OptiMem II e III: o layout avançado de rastreamento de memória melhora a integridade do sinal, com o OptiMem III suportando kits de memória DDR4 com até 4800Mhz em O.C

DURÁVEL. ESTÁVEL. CONFIÁVEL.

A placa-mãe TUF Gaming Z490-Plus é o primeiro modelo com chipset Intel® produzida no Brasil na zona franca de Manaus e combina elementos essenciais da mais recente plataforma Intel® com recursos prontos para jogos e durabilidade comprovada. Projetada com componentes de nível militar, uma solução de energia aprimorada e um conjunto abrangente de opções de refrigeração, esta placa-mãe oferece desempenho sólido com estabilidade inabalável.

A TUF Gaming Z490-Plus possui um PCB (placa de circuito impresso) com seis camadas, isso garante uma melhor dissipação de calor e integridade do sinal, além de um VRM digital (Digi+ VRM) integrado que utiliza 12+2 fases de alimentação DrMOS que combinam MOSFETs e drivers high-side e low-side em um único pacote, fornecendo a energia e a eficiência que os processadores Intel® Core™ de 10a geração exigem.

Os capacitores TUF com alta tolerância ao calor e entradas de energia auxiliares ProCool de núcleo sólido complementam o circuito de energia principal. Existem ainda dois slots PCIe x16 disponíveis, um deles com o design ASUS SafeSlot reforçado com metal.

Dois slots M.2 estão disponíveis para os SSDs M.2 NVMe, com um deles coberto por um dissipador de calor para manter a otimização térmica e proporcionando maior performance.

O painel I/O traseiro vem equipado com portas USB 3.2 Gen 2 Tipo A e Tipo C, e isso é complementado por um conector USB Gen 2 para o painel frontal.

A placa TUF Gaming Z490-Plus possui um controlador de Rede Intel Gigabit I219-V com circuitos de proteção TUF LanGuard contra descargas eletrostáticas.

A TUF Gaming Z490-Plus possui áudio integrado Realtek S1200A que suporta virtualização de som surround DTS® para Headsets Gamers e pode ser adaptada para gêneros de jogos específicos.

Duas linhas de LEDs RGB ao longo do lado direito da placa podem ser personalizadas via Aura Sync. Há também dois headers de quadro pinos para LDEs RGB e um header de 3 pinos para LEDs ARGB de Gen 2, para usuários que procuram opções de personalização adicionais.

TUF Gaming Alliance

A TUF Gaming Alliance é uma colaboração entre a ASUS e as marcas de componentes de PC confiáveis para garantir a compatibilidade com uma ampla variedade de peças, como gabinetes, fontes de alimentação, coolers para CPU, kits de memória e muito mais. Com mais parcerias e componentes sendo adicionados regularmente, a TUF Gaming Alliance continuará a crescer ainda mais.

Especificações: