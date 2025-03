Ubisoft anuncia fim de semana grátis para Far Cry 5 na versão PC

Desta sexta-feira, 29, até domingo, 31 de maio, a Ubisoft disponibilizará gratuitamente o game Far Cry 5. A versão completa do jogo base estará liberada por todo o período da ação para jogadores de PC, via Uplay.

Além de oferecer o game de graça, durante o fim de semana, a Ubisoft dará descontos de 75% nas edições Standard e Gold, e 50% na versão Deluxe de Far Cry 5 na Uplay. Os jogadores que realizarem a compra nesse período manterão suas progressões salvas para seguir jogando a partir do mesmo ponto onde pararam. Hoje, 27/5, já é possível fazer o download do game e deixar tudo pronto para mergulhar nesta aventura na sexta-feira.

Ambientado em uma pequena cidade dos EUA, Far Cry 5 coloca o jogador na pele de um jovem agente e dá a ele total liberdade para explorar o cenário fictício e aparentemente sereno de Hope County. Com o decorrer da história, o jogador perceberá que sua chegada ao condado irá acelerar os planos de um golpe silencioso, planejado há anos por um grupo religioso extremista e apocalíptico que trará muita violência ao lugar. Sob um cerco poderoso e isolado do resto do mundo, os gamers terão que encontrar aliados para formar o grupo Resistência e eliminar as ameaças.

Além de descontos nas edições Standard, Deluxe e Gold de Far Cry 5, títulos anteriores da série também estarão em oferta na Uplay:

Far Cry – Standard Edition – 60%

Far Cry 2 – Fortune’s Edition – 60%

Far Cry 3 – Blood Dragon (standalone) – 60%

Far Cry 3 – Standard Edition – 60%

Far Cry 4 – Standard Edition – 60%

Far Cry New Dawn – Deluxe Edition – 60%

Far Cry Primal – Standard Edition – 80%

Para mais informações sobre Far Cry 5 e o final de semana gratuito, visite: https://far-cry.ubisoft.com/farcry5/pt-br/home/ .