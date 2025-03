Razer Gold sorteia mais de 180 códigos com itens especiais de Naruto Online

Razer Gold, sistema de crédito virtual unificado da Razer, inicia hoje, 27/5, uma promoção que irá agradar principalmente aos fãs do game Naruto Online. Para participar e concorrer a mais de 180 códigos de itens especiais do jogo, basta residir no Brasil e criar gratuitamente uma conta Razer Gold até 26 de junho.

Os itens serão sorteados nos dias 12 e 26 de junho, e os ganhadores serão anunciados no site e na página oficial do Razer Gold Brasil no Facebook. Cada usuário só poderá ser sorteado uma vez.

Os itens especiais de Naruto Online que estão presentes nos códigos são:

– Compreensões do Monte Myouboku;

– Poções de Treino;

– Elixires;

– Elixir avançado.

O Razer Gold pode ser carregado neste link, em maquininhas de recarga nos 300 mil pontos espalhados pelo Brasil, e por meio de boletos e depósitos em lotéricas. Ele também pode ser encontrado na forma de cartões presente nas Lojas Americanas, Pão De Açúcar, Wallmart, entre outros.

Para mais informações sobre a promoção, acesse www.gold.razer.com/gold/promotions/naruto-itens-especiais.