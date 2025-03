Intelbras lança o Smart Box TV IZY Play

A Intelbras, indústria brasileira desenvolvedora de produtos e soluções tecnológicas, apresenta ao mercado o Smart Box TV IZY Play, aparelho que transforma qualquer TV em smart. Além disso, também é possível conectá-lo a jogos e outros equipamentos, e controlar dispositivos inteligentes, compatíveis com Google Assistente, através de comando de voz.

Compatível com qualquer televisor, inclusive televisores Smart, o que torna o aparelho com melhor resolução em suas imagens, o IZY Play é mais uma das muitas inovações trazidas pela Intelbras para o mercado brasileiro. “Inovação faz parte do DNA da Intelbras. Investimos 6% do nosso faturamento em pesquisa e desenvolvimento o que resulta em produtos e soluções tecnológicas inovadoras e de alta qualidade como o IZY Play”, afirma Tiago Ribeiro, Gerente de Unidade de Comunicação da Intelbras.

O IZY Play é homologado pela Anatel, Google e Netflix e é compatível com a loja Google para download de aplicativos. Equipado com Android 9, que atualiza automaticamente, possui memória RAM de 1 GB e armazenamento interno de 8GB. O dispositivo conta, também, com duas saídas USB para a conexão com pen drives, controles de vídeo game, para uso de memória adicional, teclado, mouse e outros. O IZY Play possui controle remoto bluetooth, o que facilita a vida do usuário já que ele não precisa apontá-lo para o aparelho e é equipado com um processador Quad-core, deixando a navegação ainda mais rápida, proporcionando, por exemplo, a reprodução de vídeos sem travamentos e com qualidade de imagem Full HD.