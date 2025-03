Riot Games anuncia novidades em VALORANT com gingado brasileiro

Depois de anunciar uma personagem brasileira para VALORANT, seu novo jogo de tiro tático em primeira pessoa, a Riot Games mostra que entende de Brasil ao lançar um teaser vibrante e envolvente, que traz novidades do jogo e foca na Agente Raze – uma Operadora da Bahia que é muito boa de bala e tem vários gadgets legais para aprimorar a estratégia do jogo.

Com trilha da música “Saci” do grupo BaianaSystem, na versão remix do Tropkillaz, o vídeo é uma homenagem à comunidade brasileira de FPS, pensado e produzido para o jogador brasileiro – assim como a dublagem da Raze, com sotaque baiano e expressões tipicamente soteropolitanas (tamo junto?). O BaianaSystem é conhecido por misturar ritmos com maestria, principalmente gêneros brasileiros e africanos.

“É muito gratificante ver como essa parceria com o BaianaSystem e Tropkillaz traz ainda mais brasilidade ao jogo, fruto do nosso compromisso com os jogadores brasileiros”, diz Priscila Queiroz, head de Publishing da Riot Games no Brasil. “Além do país ser um dos mercados mais importantes para o VALORANT, o foco da Riot é e sempre foi oferecer a melhor experiência para o jogador. Por isso, continuaremos investindo na localização dos novos produtos e em estratégias para o público brasileiro, como fizemos com o League”.

VALORANT chega ao mercado no dia 2 de junho, após um Beta Fechado de extremo sucesso, que quebrou recordes de visualizações na Twitch e em horas jogadas. Como diz o Saci, “tem que correr para não dar nó”.

Assista ao vídeo nos canais sociais de VALORANT (Youtube e Facebook ). Para jogar e saber mais sobre o VALORANT, acesse o site Play VALORANT

Sobre VALORANT

VALORANT é um jogo 5v5 para PC de tiro tático competitivo e focado em personagens que está sendo desenvolvido pela Riot Games. Com lançamento programado para o dia 2 de junho de 2020 na maioria das regiões, VALORANT é um jogo multiplayer preciso e letal com mecânica de tiro fiel, um arsenal amplo, agentes com habilidades únicas e mapas com foco competitivo que rendem milhares de horas de jogo.

VALORANT é um jogo gratuito e otimizado para funcionar em diversos hardwares de PC, permitindo acesso a um público global. Servidores com qualidade de ponta, infraestrutura global e tecnologia anticheats demonstram o comprometimento da Riot Games em respeitar os princípios fundamentais do gênero de tiro tático, mantendo a integridade competitiva da experiência de jogo.