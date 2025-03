HyperX e Panda Global apresentam óculos gamer com design inspirado na equipe de eSports

A exclusiva linha de óculos HyperX Gaming Eyewear acaba de ganhar um novo modelo: HyperX Gaming Eyewear – Panda Global Edition, o primeiro modelo da HyperX desenvolvido em colaboração com uma organização de esportes eletrônicos, a norte-americana Panda Global. Os óculos foram projetados para reduzir a fadiga causada pelos raios de luz azul artificial emitidos pelas telas de computadores, televisores e dispositivos móveis.

Os óculos HyperX Gaming Eyewear, desenvolvidos pela Eyeking, fabricante com vasta experiência em armações confortáveis e lentes com filtro, têm lentes premium de nylon cristalinas que diminuem a tensão ocular digital, evitando olhos desconfortáveis, secos, avermelhados e irritados. Além disso, contam com tecnologia integrada de filtro de luz azul, que minimiza a exposição aos raios de luz azul artificial, proporciona mínima distorção de cores e elimina o reflexo da frente e das costas das lentes.

A edição Panda Global se destaca por ser ao mesmo tempo bonita e funcional. Nas cores preto, branco e verde e com o logo da Panda Global, o novo modelo é estiloso e tem dobradiças de mola flexíveis, duráveis e resistentes. Sua armação de acetato é leve e se encaixa perfeitamente aos headsets da HyperX, quando usados simultaneamente. Já as lentes de nylon de alta qualidade bloqueiam a luz azul HEV prejudicial enquanto filtram a luz azul benéfica sem distorção amarela visível.