ViewSonic apresenta novos modelos da série de monitores VX85

A ViewSonic Corp., fornecedora líder global de soluções visuais, apresenta os novos monitores da série VX VX2785-2K-mhdu e VX2485-mhu, projetados com estilo e ergonomia para caber nos modernos escritórios e residências atuais. Ambos têm um design fino e elegante que combina versatilidade e funcionalidade para uma experiência excepcional do usuário.

O VX2785-2K-mhdu e o VX2485-mhu oferecem recursos ideais para usuários que fazem streaming , editam e até para aqueles que adoram videogames diariamente. Apresentando um design sem bordas de três lados, esses monitores oferecem uma experiência de visualização mais ampla e sem complicações, com mais espaço na tela, enquanto a mais recente conectividade USB 3.2 Tipo C C permite recarregar energia, vídeo ou áudio via cabo único. O design exclusivo da base circular permite rotação conveniente do monitor e ajuste de inclinação e melhor gerenciamento de cabos, pelos quais foi reconhecido com o prêmio iF Design

VX2785-2K-MHDU

– Monitor IPS de 27 polegadas com resolução QHD nativa (2560×1440)

– Inclinação de -5 / + 20 graus; rotação de até 30 graus

– Conectividade USB 3.2 tipo C; e entradas HDMI e DisplayPort

– Tecnologia AMD FreeSync que praticamente elimina a divisão linear e a oscilação da tela para obter imagens suaves e fluidas.

VX2485-MHU

– Monitor IPS de 24 polegadas com resolução nativa Full HD (1920×1080)

– Inclinação de -5 / + 20 graus; rotação de até 30 graus

– Conectividade USB 3.2 tipo C; e entradas HDMI e VGA

– Tecnologia AMD FreeSync que praticamente elimina a divisão linear e a oscilação da tela para obter imagens suaves e fluidas.

-“Com a série VX85 de monitores, a ViewSonic apresenta design e recursos técnicos premiados que permitem que os usuários de desktop se distinguam em seu trabalho”, diz Kenneth Mau, diretor da linha de negócios de monitores da ViewSonic. “Permitimos que os usuários criem espaços de trabalho confortáveis e estéticos, oferecendo a eles todas as funções necessárias para uma experiência visual incrível, trabalhando ou desfrutando de algum tipo de conteúdo de vídeo, graças ao VX2785- 2K-mhdu e VX2485-mhu que são perfeitos para o uso diário. ”

Para mais noticias e informações sobre a a ViewSonic visite ViewSonic.com/la e siga a companhia nas redes sociais Facebook, YouTube y Twitter.