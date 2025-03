Goldentec lança linha de notebooks

A Goldentec, marca da ibyte, lança nova linha de notebooks com configuração mais robusta, com apresentação do modelo de entrada nas próximas semanas. É o primeiro lançamento de notebook da empresa em 5 anos, representando alto investimento em pesquisa e tecnologia acessível para o público.

O novo notebook da Goldentec traz configuração robusta para atender aqueles que precisam de mais velocidade e alta performance. Com memória de 8GB, o equipamento promete entregar mais rapidez na abertura de arquivos e no uso de aplicativos ou programas de forma simultânea. É ideal para quem trabalha com dados, edição de fotos ou jogos. Com SSD (Solid-State Drive) de 240 GB, o notebook entrega mais agilidade de carregamento e no momento de salvar de arquivos, com menos consumo de energia.

Entre as principais especificações, o destaque é processador Intel Core i5; sistema operacional Windows 10 Home; memória de 8GB; SSD de 240GB; tela LED Full HD de 15.6” antirreflexiva com resolução de 1929 x 1080; microfone e webcam integrada, além do teclado numérico. Além de uma expansiva configuração, outro ponto forte do notebook Goldentec é a cor azul space, que dá um toque mais sofisticado e cool para o produto. O preço do produto será de R$ 3.299,00.

De acordo com Nelson Gurgel, Diretor de Marketing da Goldentec e ibyte, esse é um momento que a marca quer voltar ao mercado de notebooks com equipamentos que entregam muita performance com excelente custo benefício. “Lançamos esse notebook Goldentec que é totalmente multiusual, com inúmeras funções que vão auxiliar o dia a dia de quem precisa trabalhar em casa ou em ambiente externo. A ideia é que o notebook leve mais comodidade e celeridade às demandas que envolvem tecnologia num cenário em que é preciso aliar a esse fator para resolver as pendências”, explica.

Todos os notebooks Goldentec tem montagem própria da ibyte a partir da fábrica em Fortaleza, onde também são preparados os computadores Gamers Goldentech. O processo produtivo segue todos os padrões internacionais de excelência para atender as necessidades pessoais e profissionais do consumidor.