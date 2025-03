VALORANT está disponível gratuitamente em todo o mundo

A Riot Games anuncia hoje que VALORANT, o intensamente aguardado jogo de tiro em primeira pessoa 5v5, está no ar em todo o mundo, chegando dentro do cronograma em meio à uma pandemia global. Na maioria das regiões, os jogadores podem criar uma conta VALORANT e baixar o jogo para PC gratuitamente.

Os fãs também podem conferir o novíssimo trailer cinematográfico de lançamento, intitulado Duelistas, bem como seu vídeo de gameplay mais recente, ambientado no novo mapa do jogo, Ascent – ambos os vídeos iniciam o primeiro episódio (ou primeira grande atualização) do jogo e podem ser assistidos no canal de VALORANT no Youtube.

VALORANT é um jogo multiplayer preciso e letal, com jogadas de alto risco, um arsenal diversificado de armas, agentes com habilidades únicas e mapas afinados competitivamente por milhares de horas de jogo. O game coloca dois times de cinco jogadores um contra o outro para vencer uma disputa baseada em rounds, atacantes e defensores, em um formato “melhor de 25 rodadas”.

VALORANT é um jogo gratuito otimizado para ser executado em uma ampla variedade de hardware de PC, permitindo que um público global consiga jogar. A Riot Games está comprometida em preservar os princípios básicos do gênero de tiro tático e em manter a integridade competitiva da experiência de jogo, daí a instalação de servidores de jogo da melhor qualidade, infraestrutura global e tecnologia proprietária anti-fraude.

Quebrando recordes com o Beta Fechado

VALORANT rapidamente se estabeleceu como favorito dos fãs da comunidade mundial de First-Person Shooter (FPS) após o lançamento do beta fechado, em abril de 2020. O jogo fez história no primeiro dia, quebrando recordes de audiência com 34 milhões de horas assistidas em um único dia e ultrapassando a marca de 1,7 milhão de picos de espectadores simultâneos, um recorde duplo que perde apenas para as finais do campeonato mundial de League of Legends de 2019.

Ao longo do período de testes beta de dois meses de VALORANT, uma média de quase 3 milhões de jogadores se conectaram todos os dias para jogar. Os fãs também demonstraram seu entusiasmo pelo FPS ao assistirem mais de 470 milhões de horas de gameplay de VALORANT na Twitch, o principal serviço e comunidade mundial de entretenimento multiplayer, e no serviço coreano de streaming de vídeo AfreecaTV.

Qualidade e infraestrutura de servidor de jogo sem precedentes

VALORANT está sendo lançado com servidores dedicados de 128 ticks. Eles também aumentam a amostra de todos os movimentos dos players para 128 FPS, o que significa que os servidores ajustam automaticamente os jogadores com lag, ​​com baixa conexão à Internet, para 128 quadros por segundo para a visualização dos outros jogadores.

Além disso, a Riot está comprometida com ping de menos de 35 milissegundos para pelo menos 70% dos jogadores em todo o mundo, viabilizada pela rede de parcerias de peering de ISP chamada “Riot Direct”. A Riot Direct possui uma rede global de backhauls para jogadores de VALORANT com pontos de presença na maioria das grandes cidades globais, dando à Riot a capacidade de reparar rotas quebradas, rotas congestionadas com balanceamento de carga e adicionar novos circuitos para atender mais jogadores no futuro (então, onde houver demanda, esses 70% vão subir cada vez mais!).

Durante a versão beta fechada do VALORANT, a Riot Games reconheceu que a demanda dos jogadores era ainda maior do que o esperado, e eles pressionaram por mais implantações de servidores de jogos em locais onde a latência não estava atendendo aos seus padrões. O roteiro de curto prazo é instalar novos servidores em Varsóvia, Madri, Londres, Atlanta e Dallas, além da busca de melhorias nas condições de latência na Colômbia, Argentina e Europa Oriental.

Especificações de hardware

VALORANT é otimizado para funcionar numa grande variedade de hardwares, permitindo que um grande público global possa competir.

• Configurações recomendadas – 60 quadros por segundo:

– CPU: Intel i3-4150

– GPU: Geforce GT 730

• Configurações de alto nível – acima de 144 quadros por segundo:

– CPU: Intel Core i5-4460 3.2GHz

– GPU: GTX 1050 Ti

• Configurações mínimas – 30 quadros por segundo:

– CPU: Intel i3-370M

– GPU: Intel HD 4000

• Recomendações de hardware:

– Windows 7/8/10 de 64 bits

– 4GB de RAM

– 1GB de VRAM