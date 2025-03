GoPro apresenta GoPro Labs

GoPro está animada em anunciar nesta semana o GoPro Labs. A iniciativa que foi apresentada para a comunidade no último dia 28 é uma maneira para que os gurus, super usuários, early adopters e os usuários mais inquietos e experimentais possam usar funções ainda em fase de testes das câmeras HERO8Black. Não pense nisso como um programa beta, mas sim como um olhar de bastidores sobre as inovações que os engenheiros líderes da empresa estão brincando em seus laboratórios.

Na primeira atuação do programa a GoPro está compartilhando algumas features originadas em hackathons internos, mas que não foram implementadas no lançamento da câmera. Talvez as funções nem cheguem oficialmente aos dispositivos. Porém são legais o suficiente na visão da empresa para serem divididos com a comunidade. O acesso é fácil, basta fazer um update manual do firmware da HERO8 Black para a versão do GoPro Labs. O passo a passo está aqui

Um dos exemplos dessas funcionalidades está em uma captura de vídeo que a marca fez com o lançamento de um foguete que levava suprimentos para a Estação Especial Internacional usando um wake-up timer configurável por meio de um QR Code criado no GoPro Labs.

David Newman, Technical Fellow da GoPro e gênio por traz dá funcionalidade de QR Code, trabalhou com uma equipe do Northrop Grumman Corp. para capturar o lançamento. Qual era o desafio? As câmeras precisavam ser instaladas 72 horas antes da decolagem. “As HERO8 Black não tinham nenhum controle externo e estávamos muito longe para conseguir controlá-las via WiFi, pelo GoPro App”, explica Newman. “Além disso, elas usavam apenas as baterias internas. Com o firmware desenvolvido no GoPro Labs, conseguimos implementar um timer para que elas ligassem alguns momentos antes do lançamento e iniciassem a gravação. Tudo configurado por meio de um QR Code, muitos dias antes”.