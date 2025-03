Intelbras inaugura maior usina fotovoltaica em telhado do Sul do Brasil

Investindo em uma expansão sustentável, a I n t e l b r a s, indústria brasileira desenvolvedora de soluções tecnológicas, inaugura sua nova filial em São José (SC), cidade onde também fica a sede da empresa. A principal marca dessa grande obra é a sua usina fotovoltaica instalada no teto do pavilhão, com uma geração elétrica estimada para 1739MW/h para este ano.

A nova fábrica possui 46 mil m², o dobro da área da matriz, e conta com 8.238 m² de cobertura de filtros e painéis solares instalados, tornando-se, segundo órgãos como CELESC (Centrais Elétricas de Santa Catarina) e ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), a maior usina fotovoltaica em telhado do sul do País. Esse perímetro permitirá reuso de parte do consumo elétrico de todo o local.

Benefícios

Para se ter uma ideia da geração de energia realizada, a estrutura tem capacidade para abastecer, por exemplo, aproximadamente 725 casas populares com um consumo médio de 200 kW/h/mês por residência, o que dá uma estimativa de cerca de 923 toneladas de CO2 extirpados da atmosfera, deixando assim mais de 6,5 mil árvores livres para processar o gás carbônico de outras produções industriais, contribuindo para a melhora das condições ambientais da região metropolitana de Florianópolis e a preservação de animais e plantas.

Para o gerente da Unidade de Energia da Intelbras, Márcio Osli, as novas instalações são um divisor de águas para o crescimento consciente da empresa: “Somos uma empresa inovadora que atende a seus clientes, parceiros e consumidores com facilidades em tecnologia de última geração e ao alcance de todos. Por isso temos buscado investir em novos negócios, sendo um deles a energia solar e suas tecnicidades. Hoje já conseguimos suprir demandas de soluções de baixa à alta complexidade, produzindo soluções fotovoltaicas de altíssima qualidade. Agora, aplicamos isso tudo dentro de nossa própria casa”, afirma o executivo.