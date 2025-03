HyperX Chargeplay Clutch chega ao Brasil e traz o conforto para jogadores de Nintendo Switch

A HyperX acaba de lançar no mercado brasileiro o HyperX ChargePlay Clutch para Nintendo Switch, case portátil que carrega a bateria dos controles do console por tecnologia Qi de indução eletromagnética.

Com design pensado nos jogadores, o HyperX ChargePlay Clutch tem revestimento de borracha nas laterais do suporte para encaixar nos controles Joy-ConTM e estrutura traseira que permite jogar com estabilidade.

O HyperX ChargePlay Clutch vem com bateria de 6.000 mAh que pode ser removida e também usada como um powerbank enquanto os grips do dispositivo estão em uso. A bateria tem indicador LED de carga e porta USB tipo C para carregamento via cabo.

O HyperX ChargePlay Clutch já está à venda no Brasil pelo preço sugerido de R$549.

Tecnologia Qi

De acordo com o NPD Group, o mercado de carregamento sem fio nos EUA cresceu 96% de 2017 a 2019, e a tecnologia de carga por indução eletromagnética continua ganhando força. A HyperX tem em seu line-up o mouse HyperX Pulsefire Dart, com certificado Qi para carregamento sem fio, e o HyperX ChargePlay Clutch para dispositivos móveis.

Para mais informações sobre a HyperX e seus produtos, visite http://www.hyperxgaming.com/br