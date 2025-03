CBLoL abre inscrições para seleção de equipes em novo modelo de Liga

A Riot Games, desenvolvedora de jogos e organizadora do Campeonato Brasileiro de League of Legends, o CBLoL, anuncia nesta quinta-feira, 4, o início das inscrições para o modelo de parceria de longo prazo, uma iniciativa que muda a estrutura do torneio no Brasil a partir da Temporada de 2021. Para participar da seleção, as equipes interessadas devem seguir as instruções detalhadas no site LoL Esports BR. O prazo final para as inscrições termina em 28 de junho de 2020.

O projeto foi concebido com o objetivo de oferecer um cenário de maior estabilidade para o crescimento das organizações, que passam a não ser rebaixadas a cada etapa do torneio. Desse modo, os times passam a ter previsibilidade de sua permanência no campeonato, o que permite às equipes desenvolver projetos esportivos, administrativos, comerciais e financeiros com uma visão de longo prazo.

Garantindo aos times estabilidade, as equipes podem planejar o crescimento gradual e a evolução de suas operações de forma sustentável. A Liga também se beneficia de um cenário mais sólido, pois ao garantir condições mais saudáveis ao desenvolvimento das organizações, trará menos disparidade entre os times e, consequentemente, mais competitividade e progresso do desempenho esportivo como um todo.

“Criamos um modelo totalmente adaptado para o mercado brasileiro, com base nos aprendizados de ligas como a LCS e a LEC”, afirma Carlos Antunes, head de Esports da Riot Games no Brasil. “Mas também consideramos características específicas de nosso mercado e região”, completa.

O modelo de parceria de longo prazo, além de criar relações duradouras com as organizações, também regula mecanismos que incentivam a competitividade esportiva, geração de novas receitas para compartilhamento entre os parceiros e o estímulo ao surgimento de novos talentos para as equipes.

Para garantir total isonomia e transparência com as organizações interessadas em fazer a inscrição, detalhes sobre a mecânica do modelo de parceria de longo prazo serão divulgados publicamente em breve. Por ora, apenas os integrantes da seleção terão acesso ao projeto, na íntegra, mediante acordo de confidencialidade.