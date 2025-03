HyperX Cloud Alpha S Blackout Edition traz opção de cor à linha de headsets HyperX

A HyperX acaba de expandir a linha de headsets Cloud Alpha com o Cloud Alpha S Blackout Edition. Todo preto, o novo Alpha S Blackout tem um recurso avançado de controle de mixagem de áudio que permite ativar seu som surround 7.1 virtual otimizado e ajustar o balanço entre o som do jogo e do chat. Também é possível regular a potência dos graves em três níveis e diretamente na concha auricular, proporcionando uma experiência sonora mais rica durante as partidas. O novo headset da HyperX conta ainda com tecnologia Dual Chambers, ou seja, tem duas câmaras sonoras em cada concha auricular que separam os sons graves dos médios e agudos, reduzindo a distorção sonora e fornecendo áudio mais estável e preciso. O Cloud Alpha S Blackout Edition já está à venda no Brasil pelo preço sugerido de R$949,90.

“Os jogadores brasileiros são legitimamente exigentes com seus acessórios. No caso dos headsets, querem produtos que ofereçam alto nível de nitidez, suportem longas jornadas de uso e com absoluto conforto, e tenham atitude, sejam estilosos. O Cloud Alpha S Blackout Edition é tudo isso. Com som surround 7.1 otimizado e o conforto e qualidade da linha HyperX Cloud original, é mais uma opção para o jogador personalizar seu setup”, diz Fabio Bottallo, gerente sênior de marketing da HyperX na América Larina.

Como nos demais headsets da linha Cloud, as almofadas das conchas do novo modelo são revestidas de couro sintético, têm moldura de alumínio resistente, usam espumas de alta densidade (exclusiva tecnologia Memory Foam HyperX), adaptando-se ao usuário conforme o uso e garantindo longas horas de jogatina com conforto. O novo headset vem ainda com microfone destacável com cancelamento de ruído, cabo trançado, conjunto extra de almofadas de tecido e bolsa para transporte.

