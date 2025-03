Teste do WT2 Plus: Fones de ouvido com tradutor em tempo real usando Inteligência Artificial

Você costuma viajar pelo mundo? Então sabe que a comunicação é essencial. Quanto mais idiomas diferentes aprendemos, mais fácil será nos comunicarmos. Saber inglês ajuda muito, mas não resolve tudo, principalmente em países onde o idioma não é tão difundido. Há algum tempo a tecnologia tem ajudado com os tradutores. O Google translate, por exemplo, faz um ótimo trabalho. Porém, a forma de usar é um pouco trabalhosa. E se tivéssemos um fone de ouvido que fizesse a tradução simultânea? É isso que o WT2 Plus com AI (Inteligência Artificial) faz. Tive a oportunidade de testar o produto durante duas semanas e os leitores do Guia do PC podem conferir os detalhes a seguir.

O que é

O WT2 Plus apresentam um design premiado internacionalmente. Equipado com tecnologia de IA, este fone tradutor ajuda a gravar e traduzir simultaneamente até 40 idiomas diferentes e 93 sotaques. De fato, abrange 95% da população do mundial. O WT2 Plus utiliza uma tecnologia exclusiva de processamento de sinal que possui cancelamento de ruído adaptável baseado inteiramente em uma rede neural. A partir daí, tudo o que você precisa fazer é colocar os fones de ouvido no ouvido e escutar enquanto o tradutor captura e traduz conversas com precisão de até 93% .

3 modos de tradução

Cada usuário tem três modos de tradução diferentes para escolher. O objetivo é garantir que os fones de ouvido assumam o trabalho de traduzir manualmente, retirar o telefone ou procurar uma palavra em um dicionário. Com esses dois fones de ouvido, você e uma outra pessoa podem conversar perfeitamente em tempo real em dois idiomas diferentes. Os modos de funcionamento são.

Modo Simul – O Modo Simul foi projetado especificamente para ambientes silenciosos. Cada usuário usa um fone de ouvido e uma pessoa fala sem parar. Enquanto estiverem falando, a tradução será reproduzida em tempo real através dos fones de ouvido dos que não estão falando para uma experiência auditiva contínua.

– O Modo Simul foi projetado especificamente para ambientes silenciosos. Cada usuário usa um fone de ouvido e uma pessoa fala sem parar. Enquanto estiverem falando, a tradução será reproduzida em tempo real através dos fones de ouvido dos que não estão falando para uma experiência auditiva contínua. Modo de toque – O Modo de toque foi projetado especificamente para ambientes ruidosos. Cada usuário usa um fone de ouvido e uma pessoa toca no sensor para ativar a captação de voz. A partir daí, tocar no sensor novamente traduzirá a frase falada.

– O Modo de toque foi projetado especificamente para ambientes ruidosos. Cada usuário usa um fone de ouvido e uma pessoa toca no sensor para ativar a captação de voz. A partir daí, tocar no sensor novamente traduzirá a frase falada. Modo Alto-falante – O Modo Alto-falante foi projetado especificamente para casos em que apenas uma pessoa está envolvida na situação especificada. Nesse modo, o alto-falante simplesmente fala e o fone de ouvido ativará automaticamente a captação de voz e começará a gravar a conversa.

Veja um vídeo do sistema funcionando a seguir:

Desempenho

Fiz o teste aqui usando os idiomas que conheço: Inglês, Espanhol e Francês. É claro que não é 100% preciso. Mas funciona muito bem! Permite a comunicação de forma rápida e prática. Obviamente, em alguns casos, a tradução fica comprometida. Mas, em geral, a comunicação funciona. Temos que lembrar que o produto é feito para quem não conhece nada em uma determinada língua. Gostaria de conversar com um chinês ou japonês para ver o resultado.

Especificações

Marca Timekettle Categoria Fones de ouvido com tradutor instantâneo usando IA Serie/Modelo WT2 Plus Cor Branca Dimensões da caixa de carregamento 7.5 cm × 7.5 cm × 3.6 cm Dimensões da embalagem 10.8cm × 18.8cm × 5.2cm Peso (1 fone) 10g Peso (2 fones + caixa de carregamento) 92.9g Peso total com embalagem 319.6g Padrão do Bluetooth BLE 5.0 Distância de uso máxima 10 m Distância de Auto-conexão Conexão automática em uma distância de 0.5-m do smartphone Reconexão automática Basta remover os fones da caixa Potência (por fone) 95mAh Duração da bateria(por fone) 5 horas Tempo de carga (por fone) 1.5 horas Potência da caixa de carregamento 320mAh Tempode carga da caixa de carregamento 1.5 horas Tipo de porta para carregamento Micro USB Tipo de uso Intra auricular Cancelamento de ruído Beamforming Conteúdo da embalagem 2 fones, uma caixas de carga, acessórios para os fones, cabo micro USB e manual Compatibilidade do sistema do smartphone Android 7.0/iOS 11.0 e acima Versão Bluetooth do smartphone (para 1 fone) Bluetooth 4.2 e acima Versão Bluetooth do smartphone (para mais de 2 fones) Bluetooth 5.0 e acima Idiomas do APP Chinês, Japonês, Coreano, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Português, Espanhol, Russo, Checo e Eslovaco. Idiomas suportados para tradução Ásia:

Chinês (simplificado e tradicional), japonês, coreano, tailandês, télugo, tâmil, hindi, vietnamita, indonésio, malaioEuropa Ocidental:

Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Português, Catalão, Holandês, Dinamarquês, Norueguês, Sueco, Finlandês Europa Oriental:

Russo, polonês, húngaro, tcheco, eslovaco, croata, búlgaro, romeno, esloveno, hebraico, grego, turco, árabe

Conclusão

Acho que vale bastante a pena. Ajuda muito para quem não tem nenhuma noção de um determinado idioma. Quero testar na minha próxima viagem ao Japão ou China. O produto está disponível em: https://www.timekettle.co/products/wt2-plus.