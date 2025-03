BIG Digital oferece palestras gratuitas para interessados em games

A indústria de games não para de crescer. A 7ª edição da Pesquisa Game Brasil (PGB) apontou um incremento do público gamer no Brasil de 7,1% em relação ao ano passado. Para acompanhar esse movimento, o BIG Festival (Brazil’s Independent Games Festival) – mais importante hub do mercado de games independentes da América Latina – se reinventou em uma edição inteiramente on-line, intitulada BIG Digital, que acontece entre 22 e 26 de junho. O evento traz para o ambiente digital palestras gratuitas com grandes players do mercado e campeonato de eSports, além de rodadas de negócios.

Entre os destaques da programação deste ano estão as palestras da Google, sobre as oportunidades do mercado Mobile, e do Google Play!, sobre as soluções encontradas pela marca para vencer desafios. Para os apaixonados por eSports, um painel sobre os desafios da área focará em temas como a evolução de atletas e campeonatos, oportunidades de negócios e as mudanças na cultura gamer.

Com apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e do programa Brazil Games, da Abragames (Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos), o BIG Festival é a grande vitrine da produção brasileira de jogos digitais. E para quem quer saber o que os desenvolvedores brasileiros estão preparando para 2020 pode assistir ao showcase com diversos profissionais do mercado, que mostrarão alguns dos melhores jogos previstos para este ano. Outro bate-papo desta edição será com Max Rivera, Líder Comercial do Snapchat Latam e UE, apresentando as poderosas ferramentas do Snapchat para aquisição e conversão de usuários para mobile.

Para quem participa das rodadas de negócios, empresas internacionais e nacionais estarão presentes na ferramenta online de agendamento de reuniões do evento. Entre as empresas confirmadas estão Google, Unreal, XBOX, Snapchat, entre outras.

“Já temos em nossa plataforma online de reuniões mais de 160 profissionais brasileiros e mais de 90 internacionais, mostrando que o interesse pelos desenvolvedores de jogos da região não para de crescer, mesmo em plena pandemia. E esperamos mais adesões nessas duas semanas que faltam para o evento, com a entrada de grandes players internacionais que já anteciparam sua participação para a organização do evento,” diz Gustavo Steinberg, Diretor do BIG.

Em função da pandemia da Covid-19, essa edição do festival será inteiramente online, com cinco dias de rodadas de negócio e dois com palestras gratuitas sobre a indústria de games.

Para assistir aos conteúdos, acompanhar as novidades e receber lembretes da programação, basta se inscrever no site oficial do evento.

Confira abaixo a lista completa de palestras:

Quarta-feira, 24 de junho

Os desafios do E-Sports no Brasil

Horário: 9h às 9h50

Moderadora: Ivelise Fortim, Homo Ludens Research & Consulting

Participantes: Yuri “Fly” Uchiyama, Co-founder & CEO at Gamers’ Club

Luiz Gustavo Pacete, Editor-assistente do Meio & Mensagem.

Gerenciamento de Riscos para seu estúdio de games

Horário: 10h40 às 11h30

Participante: Mark Venturelli, fundador e CEO da Rogue Snail

Novidades sobre a Epic Games e a Unreal Engine para 2020

Horário: 11h30 às 12h20

Participante: Paulo Souza, Unreal Engine Evangelist at Epic Games.

O Brasil visto de fora

Horário: 12h20 – 13h10

Participantes: Jeff Valadares, Founder and CEO at Doppio Games

Antonio Teoli, Founder at Andromeda Sounds

Drussila Hollanda, Project Lead at Supercell

Reginaldo Valadares, GM/VP Product at Scopely

4 Passos para Trabalhar com External Development Remotamente no “Novo Normal”

Horário: 13h10 – 14h00

Participante: Carla Rylance, External Development Manager at XBOX’s The Coalition Studio and XDS Advisory Committee Member.

Uma Visão Geral da Indústria de Mobile Games: Grandes Oportunidades para Desenvolvedores

Horário: 14h00 – 14h50

Participantes: Carlos Estigarribia – CEO at Right Zero

John Peterson, Vice President and M&A at Jam City

Fraser MacInnes, Director Of Business Development at Scopely

Falko Bocker, Senior Publishing Manager at JoyPac

Criando para o Metaverso: Uma Conversa com os Desenvolvedores da Roblox

Horário: 14h50 – 15h40

Participante: Justin Souza, Head of Developer Community at Roblox

MADE IN BRAZIL: O Incrível Mercado Brasileiro de Desenvolvimento Externo (XD)

Horário: 17h20 – 18h10

Moderador: Thiago de Freitas, Diretor Executivo da Kokku

Participantes: Augusto Santana, Business Manager at PUGA Studios

Felipe Marlon, Business Development at PushStart

Luiz Eduardo Adler Pimentel Duarte, Founder & CEO at Smash Mountain Studio

Luiza Guerreiro, CEO at Explot

Fabio Gomes, Lead Developer at Diorama Digital

Showcase de Jogos Brasileiros 2020

Horário: 18h10 -19h40

Participantes: Leonardo Minozzo, Owner at Cafundó

Marcelo Marcati, Co-Founder & Chief Creative Officer at Venturion VR

Paulo Lafetá, Producer and Developer at Flipstar

Rogerio Favero, Senior Game Designer & Game Producer at Playlearn

Luiz Eduardo Adler Pimentel Duarte, Founder & CEO at Smash Mountain Studio

Leonardo Batelli, CEO and Creative Director at Bad Minions

Rafael Costa, Founder| Project Manager at Monomyto

Pedro Kayatt, Co-founder at VRMonkey

Luis Gustavo Sampaio, Game Designer and Project Manager ad Mad Mimic

Rafael Ferrari, Co-founder at Skullfish Studios

Felipe Marlon, Business Development at PushStart

Henrique Verçosa Muradas, Co-founder and Creative Director at Sunland

Quinta-feira, 25 de junho

Panorama da Indústria Independente de Games, a “Indiestry”!

Horário: 09h40 – 10h40

Moderador: Paulo Luis Santos, Founder at Flux Games

Participantes: Christopher Wulf, Publishing Director at Those Awesome Guys

Yves Le Yaouanq, Senior Open Innovation Manager at Ubiso

Jogos da Argentina para o Mundo

Horário: 10h40 – 11h30

Participantes: Mariano Jorge Obeid, Co-Founder, Director & Business Developer at Killabunnies

Martin Spinetto, Founder & CEO en Widow Games

Pablo Mayer, Co-founder at The Other Guys

Expandindo Fronteiras além do Brasil: casos reais no Canadá, EUA e UK

Horário: 11h30 – 12h20

Moderador: Saulo Camarotti, CEO & Founder at Behold

Participantes: Dario Souza, CEO & Founder at Gazeus

Pérsis Duaik, CEO at DUAIK

Rodrigo Terra, Co-Founder at | CTE | ARVORE

O Inexplorado Mercado LATAM

Horário: 12h20 às 13h10

Participantes: Florencia Fole, Business Development Manager at Terra Localizations

Marina Ilari, CEO at Terra Localizations

Pixel Ripped: O Uso de Memórias Afetivas para Aumentar a Imersão em Jogos VR

Horário: 14h às 14h50

Participantes: Ana Ribeiro, Pixel Ripped Creative Director at ARVORE Immersive Experiences

Barbara Framil, Narrative Designer at ARVORE Immersive Experiences

Pedro Câmera, Concept Artist at ARVORE Immersive Experiences

Level Up seu jogo para mobile com o Snapchat!

Horário: 14h40 às 15h40

Participante: Max Rivera, Commercial Lead de Snapchat Latam & EU

A Explosão dos Jogos Adultos

Horário: 16h30 às 17h20

Participante: Jorge Rosales, Business Development at Nutaku

Novidades no Google Play!

Horário: 17h20 às 18h00

Participante: Daniel Trócolli, Strategic Partnerships Manager at Google Play Games, LATAM

Google: Estratégias de Expansão em Mobile Gaming

Horário: 18h às 18h40

Participante: Lucas Bertolino, Apps Business Development Manager at Google