LG apresenta nova Serie K 2020 de smartphones: K41S, K51S e K61

A LG Electronics do Brasil apresenta a nova linha de smartphones Série K, com três novos produtos – K41S, K51S e K61 – projetados para oferecer uma experiência surpreendente com câmeras ainda melhores, funções multimídia e desempenho aprimorado. Os novos smartphones expandem a proposta da categoria ao conciliar tecnologias avançadas, funcionalidades inteligentes e resistência militar a um preço acessível que caiba no bolso da maior parte dos consumidores brasileiros.

Como principal novidade, cada smartphone oferece um conjunto de câmeras quádruplas traseiras que consiste em: uma câmera principal com Inteligência Artificial, uma Câmera Super Grande Angular, uma câmera com sensor de profundidade para o Modo Retrato e uma câmera com lente macro, novidade entre os produtos da série K. A lente principal, de 48MP, encontrada no topo de linha K61 é a câmera com resolução mais alta já oferecida pela LG em um smartphone de massa, enquanto a câmera de 32MP, no K51S, também supera em muito a contagem de pixels do seu antecessor na família K.

Para os amantes de telas grandes, os três modelos possuem grandes telas de 6.5″.O LG K61 oferece um display FHD+ com 19,5:9, enquanto o LG K51S possui um display HD+ com 20:9. Ambos com Hole in Display, um recorte super discreto para a câmera.

Já o LG K41S apresenta um Display HD+ de 6,5 polegadas 20:9 com notch em formato de V. Os três telefones da série K 2020 são projetados com displays cinematográficos, proporcionais, com molduras mais finas do que seus antecessores para melhorar a experiência de visualização do consumidor.

“A LG continua firme no seu compromisso de oferecer tecnologia de ponta, antes ofertada somente para telefones premium, para um público cada vez mais abrangente. Esta é a grande missão da nossa Série K, entregar uma experiência avançada por um custo menor”, explica Fabrício Habib, Gerente Geral de Produtos de Mobile da LG Electronics do Brasil. “Estamos muito animados com esse lançamento, pois é a primeira vez que que lançamos no mercado uma família inteira de smartphones, com quatro câmeras, telas grandes e com bateria de longa duração. Tudo isso, sempre pensando em melhorar a experiência do consumidor”, completa.

Outra característica importante da nova Serie K 2020 é a resistência. Como já é de costume entre os smartphones da LG, os novos modelos chegam com oito Certificados de Resistência Militar MIL-STD 810G, incluindo resistência contra impactos. O Padrão MIL-STD 810G foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos EUA para certificar a resistência de aparelhos.

A performance da nova Serie K é garantida com o processadores de oito núcleos MediaTek MT6765 Octa-Core de 2.3GHz, para o K61 e K51S, e o MediaTek MT6762 de 2.0GHZ, para o K41S, garantindo velocidade e desempenho aos celulares nos respectivos segmentos, além de oferecer aos smartphones recursos avançados como Inteligência Artificial integrados no hardware.

Os smartphones podem ser encontrados nas principais operadoras e nos principais varejos do país pelos respectivos preços: K61 – R$ 1.899,00; K51S – R$ 1.499,00; e K41S – 1.299,00.

Especificações-chave:*

LG K61

· Processador: Octa-Core de 2,3 GHz

· Display: 6,5 polegadas 19,5:9 FHD+ Hole In Display

· Memória: 4 GB de RAM / 128 GB ROM / microSD (até 2TB)

· Câmeras:

– Câmera Inteligente: 48MP ( Com Inteligência Artificial )

– Câmera Super Grande Angular 8MP

– Câmera Macro 2MP Macro

– Câmera Modo Retrato de 5MP

– Selfie: 16MP ( Com Inteligência Artificial )

· Bateria: 4.000mAh

· Tamanho: 164,5 x 77,5 x 8,4 mm

· Rede: LTE / 3G / 2G

· Conectividade: Wi-Fi Dual Band / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C

· Cor: Titânio / Branco

· Certificados de Resistência Militar: Resistência a Impactos, Umidade, Vibração, Operação e Armazenagem em Altas Temperaturas, Operação e Armazenagem em Baixas Temperaturas, Choque Térmico.

LG K51S

· Processador: Octa-Core de 2,3 GHz

· Display: 6,5 polegadas 20:9 HD+ Hole In Display

· Memória: 3GB RAM / 64GB ROM / microSD (até 2TB)

· Câmeras:

– Câmera Inteligente: 32MP ( Com Inteligência Artificial )

– Câmera Super Grande Angular 5MP

– Câmera Macro 2MP Macro

– Câmera Modo Retrato de 2MP

– Selfie: 13MP ( Com Inteligência Artificial )

· Bateria: 4.000mAh

· Tamanho: 165,2 x 76,7 x 8,2 mm

· Rede: LTE / 3G / 2G

· Conectividade: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Tipo-C

· Cor: Titânio / Vermelho

· Certificados de Resistência Militar: Resistência a Impactos, Umidade, Vibração, Operação e Armazenagem em Altas Temperaturas, Operação e Armazenagem em Baixas Temperaturas, Choque Térmico.

LG K41S

· Processador: Octa-Core de 2,0 GHz

· Display: 6,5 polegadas 20:9 HD+ V-Notch Display

· Memória: 3GB RAM / 32GB ROM / microSD (até 2TB)

· Câmeras:

– Câmera Inteligente: 13MP ( Com Inteligência Artificial )

– Câmera Super Grande Angular 5MP

– Câmera Macro 2MP Macro

– Câmera Modo Retrato de 2MP

– Selfie: 8MP ( Com Inteligência Artificial )

· Bateria: 4.000mAh

· Tamanho: 165,7 x 76,4 x 8,2 mm

· Rede: LTE / 3G / 2G

· Conectividade: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Tipo-C

· Cor: Titânio / Preto

· Certificados de Resistência Militar: Resistência a Impactos, Umidade, Vibração, Operação e Armazenagem em Altas Temperaturas, Operação e Armazenagem em Baixas Temperaturas, Choque Térmico.