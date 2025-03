Avell apresenta notebooks com 10ª geração de processadores Intel da Série H

A Avell, uma das principais marcas de notebooks de alto desempenho, demonstra mais uma vez seu protagonismo em performance de última geração para consumidores de tecnologia. A nova linha LIV, agora com design menor e mais leve, traz ao mercado brasileiro os primeiros notebooks com a 10ª geração de processador Intel® da Série H, para executar aplicações pesadas sem preocupações.

Além disso, todos os modelos de notebooks LIV da Avell são compatíveis com o Intel® Optane™ Memory H10. Esta tecnologia combina memória de alta performance do SSD com uma porção de armazenamento flash QLC 3D NAND, em um pequeno drive M.2, tornando o notebook ainda mais rápido na execução de tarefas.

Outro destaque é o primeiro notebook Avell, e também do Brasil, com placa de vídeo NVIDIA® GeForce® RTX Super, capaz de rodar os jogos mais exigentes do momento. Disponível com RTX 2070 Super ou 2080 Super maxQ, o C65 LIV apresenta um processador Intel® Core i7 e uma elegante cor preta que predomina na nova linha. Também possui câmera infravermelho para reconhecimento facial, conector Thunderbolt e tela 100% sRGB de 17.3” e 240Hz, novidade entre os notebooks da marca. Fabricado em liga de magnésio e com 6 células de bateria, pode ser adquirido a partir de R$ 14.999.

A65 LIV, com placa vídeo NVIDIA® GeForce® RTX 2060 ou 2070, teclado mecânico e tela 100% sRGB de 15.6” e 144Hz. O modelo também apresenta touchpad de vidro, conector Thunderbolt, câmera infravermelho e 6 células de bateria, por a partir de R$ 10.699. Outra alternativa para o público gamer e profissional é o, com placa vídeo NVIDIA® GeForce® RTX 2060 ou 2070, teclado mecânico e tela 100% sRGB de 15.6” e 144Hz. O modelo também apresenta touchpad de vidro, conector Thunderbolt, câmera infravermelho e 6 células de bateria, por a partir de R$ 10.699. “A linha LIV reforça, mais uma vez, o pioneirismo da Avell em proporcionar ao mercado brasileiro acesso em primeira mão ao que há de mais novo tecnologia, desta vez com a 10ª geração de processadores da Intel, além da vocação da marca em trazer configurações de altíssimo desempenho, com o primeiro notebook com a mais potente placa de vídeo da NVIDIA”, afirma Emerson Salomão, CEO da Avell. “Estar presente em mais um lançamento da Avell é muito importante para a Intel. Os processadores de 10ª geração chegam ao Brasil na linha LIV para proporcionar ainda mais desempenho e performance para os apaixonados por tecnologia”, acrescenta Ricardo Ferraz, líder da área de PCs da Intel Brasil. “A NVIDIA trabalha com a Avell há anos para garantir que o brasileiro tenha acesso a incríveis notebooks com placas GeForce. O lançamento da linha Liv é mais um capítulo dessa parceria e estamos muito felizes em trazer pela primeira vez ao país notebooks equipados com a nossa linha GeForce RTX SUPER”, finaliza Richard Cameron, presidente da NVIDIA Brasil. Mobilidade e performance para trabalhar e se divertir

C62 LIV e C62 RTX LIV da Avell também aliam a mobilidade característica dos notebooks ao alto desempenho embutido pela marca nesta nova linha. Disponíveis até 64GB de memória RAM, garantem performance elevada para rodar jogos de demanda elevada e executar aplicações robustas, como softwares de edição de vídeo, garantindo condições melhores para trabalhar e se divertir. Os modelosda Avell também aliam a mobilidade característica dos notebooks ao alto desempenho embutido pela marca nesta nova linha. Disponíveis até 64GB de memória RAM, garantem performance elevada para rodar jogos de demanda elevada e executar aplicações robustas, como softwares de edição de vídeo, garantindo condições melhores para trabalhar e se divertir. O C62 LIV traz mais uma novidade dentro da família de produtos da Avell, sendo o primeiro notebook da marca com placa de vídeo NVIDIA® GeForce® GTX 1650Ti, além de uma tela de 17.3” e 60Hz, disponível a partir de R$ 8.599. Já o C62 RTX LIV apresenta placa de vídeo NVIDIA® GeForce® RTX 2060, conector Thunderbolt e tela 100% sRGB de 17.3” e 60Hz, por a partir de R$ 9.999. Outro que estreia a placa de vídeo NVIDIA® GeForce® GTX 1650Ti nos notebooks Avell é o A62 LIV. Com tela de 15.6” e 120Hz, este modelo pode ser adquirido por a partir de R$ 7.999, ou por a partir de R$ 8.999 na opção com placa de vídeo NVIDIA® GeForce® RTX 2060. Alto desempenho até para serviços básicos