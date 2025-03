Um update para Call of Duty: Mobile acaba de ser lançado e a nova temporada já está no ar – Temporada 7 Agente Radiotivo. A atualização inclui uma grande expansão do Battle Royale, com um aumento de aproximadamente 50% no tamanho do mapa e adição de sete novas zonas. Também entram dois mapas, incluindo o Gulag de Modern Warfare, um novo Passe de Batalha, eventos sazonais e mais. A atualização de Call of Duty: Mobile junto com o Passe de Batalha Agente Radioativo já está disponível para Android e iOS.

Veja abaixo algumas das principais novidades:



• Novo modo clássico de atirador

• Nova Série de Pontuação Multijogador- Ataque de Dispersão

• Grande expansão de Battle Toyale

• Sete novas zonas incluindo Mercado Negro, Centro, Sanatório e mais

• Novo Chefão – Açougueiro

• Nova Classe Battle Royale – Bombardeio de Fumaça

• Novo Veículo – Tanque

• Temporada 7: Passe de Batalha Agente Radiotivo

• Novos personagens – Incluindo Ghost-Hazmat e Kreuger-Alquimista

• Novas armas e itens

• Novos Modos

• Atirador (modo clássico de Modern Warfare)

• Ataque dos Mortos-vivos (Parecido com o modo Infectado de Modern Warfare)

• Eventos – Radiated Sector

• Desafios Sazonais

• Torneio 2020 Call of

• Novas mercadorias disponíveis na loja do jogo

Baixe aqui materiais sobre a Temporada 7: Agente Radiotivo: http://step-3.box.com/s/l0l8wuf5cbqjwqqxzvo02d1m5rxyeef1