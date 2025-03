Tp-link lança roteador wi-fi ideal para uso residencial e familiar

ink TP-L anuncia a chegada ao mercado brasileiro do roteador WR829N com soluções pensadas para atender famílias com crianças. Configurações como controle de pais, rede de convidados, Wi-Fi de alta velocidade e fácil gerenciamento são algumas das vantagens do produto para uso residencial.

Com o Controle de Pais é possível bloquear o acesso aos conteúdos selecionados pelos adultos, além de limitar o tempo de conexão dos dispositivos das crianças. Já a opção de Rede de Convidados permite a criação de uma rede Wi-Fi, totalmente à parte, com senha diferente para visitantes. Enquanto a tecnologia QoS estabelece uma ordem de prioridade na entrega do sinal, de acordo com os dispositivos conectados.

“Para utilizar essas vantagens, o novo WR829N pode ser configurado através do aplicativo Tether, da própria marca, que é intuitivo e muito fácil de usar”, esclarece Marcello Liviero, Diretor Comercial da TP-Link Brasil .

O executivo destaca também que o equipamento possui duas antenas externas 5dBi e transmissão sem fio 2×2 MIMO, para oferecer uma cobertura sem fio mais ampla com maior intensidade de sinal, além de proporcionar uma velocidade de até 300Mbps na banda de 2.4Ghz. Ou seja, especificações que atendem as necessidades diárias de conectividade de uma família.

Outra vantagem do WR829N é a função Multi Modo 4 em 1, que significa a possibilidade de usá-lo de quatro formas diferentes: a padrão, conectado a um cabo de Ethernet que vai gerar o sinal Wi-Fi; o modo Access Point, que transforma uma rede com fico em uma sem fio; Modo Extensor de Alcance, que aumenta a cobertura do sinal pela casa; e o Modo WISP, para o usuário se conectar à uma rede isp sem fio em áreas sem serviço com fio.

“A compatibilidade com o protocolo de internet IPV6 também faz com que o WR829N otimize o streaming de IPTV para que o usuário possa assistir seus filmes e programas favoritos sem atrasos nas plataformas de streaming”, informa.