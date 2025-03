TCL lança campanha online com peças que atendem a comandos de voz

A TCL escolheu a navegação por voz para celebrar a sua liderança global em Android TVs e a presença nas principais redes de varejo do Brasil. Para divulgar o principal diferencial de sua linha de TVs com inteligência artificial, a navegação por comando de voz, a marca inovou trazendo para suas peças publicitárias, banners e website a mesma funcionalidade. A partir desta semana, já é possível interagir com um banner que responderá a comandos como “Abrir site TCL” e, dessa forma, o consumidor verá como a tecnologia funciona em uma Android TV. Além de inovar com mídia display, a empresa também utiliza esse recurso para demonstrar todos os benefícios que os produtos são capazes de oferecer e, agora, qualquer visitante pode experimentar acessando a página http://www.semptcl.com.br/android-tv/. A campanha também é exibida na home do UOL.

Por meio também de comandos de voz, como “Comprar essa TCL”, “Apagar a luz” e “Abrir Netflix La Casa de Papel”, o usuário poderá entender como é fácil e prático obter respostas e planejar o dia a dia. “Esta é uma ação inovadora para mostrarmos como o comando de voz pode estar cada vez mais na vida das pessoas apaixonadas por tecnologia. As Android TVs da TCL facilitam com uma infinidade de interações por voz e respostas para o dia a dia, além de oferecerem uma ampla gama de aplicativos disponíveis no sistema operacional Android, auxiliarem no planejamento da vida familiar, e tornarem a automação residencial uma realidade”, afirma Patricia Vital, head de Marketing da SEMP TCL.

A campanha de navegação por voz combina com o momento em que as marcas da SEMP TCL já são distribuídas nas principais redes de varejo, como Magazine Luisa, Via Varejo, Gazin, B2W, Lojas Cem e, mais recentemente, na Fast Shop. A ação também celebra a liderança global da TCL em Android TV, tornando-se uma referência neste tipo de tecnologia para TVs.

A nova parceria para canais digitais e físicos da Fast Shop amplia a presença da TCL em pontos de venda para o público. No e-commerce, os consumidores podem ter uma prévia de toda tecnologia e inovação que as duas marcas podem oferecer em termos de produtos e atendimento ao cliente. Nas mais de 90 lojas da Fast Shop pelo Brasil, após a retomada do comércio, os clientes poderão embarcar em uma experiência diferenciada, interagir com as smart TVs TCL e se maravilhar com a tecnologia que os produtos têm para facilitar o dia a dia.

A TCL inaugurou uma nova era de televisores com inteligência artificial e seu rápido crescimento e liderança global em Android TV confirma a aceitação e a qualidade dos produtos da marca. “O sucesso da linha de TVs com inteligência artificial pode ser atribuído à facilidade de interface e familiaridade do comando de voz do Google Assistente. Com esse endosso, a marca TCL assume o papel de catalisadora do conceito de casas inteligentes, posicionando a TV como um grande hub de conexão e automação residencial. Nossos produtos expandem esse conceito para o público mais exigente, ávido por telas maiores e de melhor resolução. Essa linha completa de TVs inteligentes é a nossa principal aposta para continuar expandindo a marca no país”, complementa Patricia.

A agência REF+ foi responsável por criar e conceber o desenvolvimento das soluções criativas com emprego da tecnologia de comando de voz. “A REF+ tem como DNA o conceito de Art & Science, que trabalha a criatividade em conjunto com a tecnologia e os dados, afinada com tendências e inovações. Para esse projeto de TCL, temos uma combinação perfeita entre esses dois elementos, gerando uma experiência muito imersiva e conectada com os consumidores da marca”, afirma Ricardo Calfat, sócio e COO da REF+.