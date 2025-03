Epson traz para o Brasil projetor portátil com design exclusivo

Para oferecer a melhor experiência dos streamings em tela grande, a Epson traz para o Brasil o projetor à laser EF-100. O equipamento possui a exclusiva tecnologia Epson MicroLaser Array, que produz imagens de até 150″ mais brilhantes e com alto contraste . Uma parede branca serve de superfície de projeção, sem necessidade de uma tela, e em pouco tempo é possível conectar facilmente seus dispositivos ao seu sistema de som e desfrutar de uma autêntica experiência de cinema em casa.

O EF-100 chega ao mercado nacional em duas cores: preto (EF-100B) e branco (EF -100W). Seu design compacto e elegante combina com qualquer ambiente, além de se encaixar perfeitamente em qualquer decoração. É possível projetar em diferentes posições, seja na parede ou até mesmo no teto, possibilitando assistir aos vídeos e filmes que quiser, deitado em sua cama ou sofá. Conta com tecnologia de projeção inteligente, que corrige rapidamente a nitidez e a posição da imagem. Sua resolução HD e brilho de 2.000 lúmens em cores e 2.000 em branco, o tornam a melhor escolha de entretenimento a laser onde quer que você esteja.

“O projetor EF-100 é um produto inovador, compacto, versátil e moderno que une as principais tecnologias de projeção da Epson e que ainda pode ser conectado a dispositivos com aplicativos de streaming”, disse Gerlinde Lesk, Gerente de Produtos. “Você pode utilizá-lo no lugar de uma televisão, para projetar imagens de altíssima qualidade e por até 20.000 horas com fonte de luz laser”, completa.

Esse projetor também possui tecnologia 3LCD de 3 chips, que exibe 100% do sinal de cores RGB, e alto-falante bass-reflex interno de alta qualidade. O EF-100 se conecta a qualquer dispositivo por meio de sua entrada HDMI, e assim pode transmitir conteúdos de aplicativos de streaming . “Com uma tela de 150 polegadas, os clientes podem ter uma sensação de estar em uma sala de cinema assistindo aos seus filmes favoritos”, explica Gerlinde Lesk.