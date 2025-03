ASUS anuncia ZenBook Duo e ZenBook 14

A ASUS anuncia o lançamento de dois novos produtos para a linha ZenBook no Brasil. O ZenBook Duo (UX481FL) primeiro notebook de 14″ do mundo que conta com a tecnologia exclusiva do novo ASUS ScreenPad™ Plus, uma revolucionária tela adicional, sensível ao toque, de 12,6″ , que expande e aprimora os recursos interativos oferecidos pelo ASUS ScreenPad original. Já o novo ZenBook 14 (UX431FA), apresenta uma tela NanoEdge de 14″ e um touchpad exclusivo de dupla função NumberPad e novo acabamento Utopia Blue.

ZenBook Duo (UX481FL)

O ScreenPad™ Plus do ZenBook Duo (UX481FL), muda a maneira como os usuários podem interagir com seu notebook, permitindo fluxos de trabalho que aumentam a produtividade, facilitando seu uso para multitarefas. Ele se integra, perfeitamente, ao monitor principal e ao software ScreenXpert, que inclui uma ampla seleção de aplicativos, ferramentas e utilitários que permitem aos usuários aproveitar, facilmente, os benefícios de eficiência do ScreenPad Plus.

O desempenho extremo é fornecido pelo processador Intel® Core™ i7 de 10ª geração, combinado com 16GB de RAM superrápida de 2133MHz e 1TB de armazenamento SSD PCIe®. O processador gráfico NVIDIA® GeForce® MX250 com 2GB de memória GDDR5 no ZenBook Duo dá força suficiente para trabalhar ou se divertir. Oferece desempenho até 3,5 vezes mais rápido que um chip gráfico integrado para aplicativos de edição de fotos e vídeos, além de jogos mais rápidos e suaves. E como o ZenBook Duo é ultraportátil, você tem o poder máximo para a criação de conteúdo onde estiver.

O ZenBook Duo (UX481FL) conta com tela Full HD ASUS NanoEdge, com bordas mínimas nos quatro lados para melhorar a experiência de visualização e ainda permite um formato ultracompacto e um peso de apenas 1,6 kg, com validação PANTONE®. A nova cor Azul Celestial oferece ao ZenBook Duo (UX481FL) um ar sofisticado de inovação atemporal. A bateria de alta capacidade de 70 Wh, oferece até 22 horas¹ de duração, em reprodução de vídeo, ou até 16 horas, quando o ScreenPad está ativado. A produtividade em movimento nunca foi tão fácil.

O ZenBook Duo vem equipado com câmera HD infravermelho e suporte ao Windows Hello, para fazer login apenas olhando para o notebook – mesmo no escuro. E a conectividade é ultrarrápida, com a mais recente conexão Wi-Fi 6 com Gig+ (802.11ax) 2×2 e Bluetooth 5.0. Além do sistema de som da renomada Harman Kardon para garantir a melhor experiência de áudio.

ZenBook 14 (UX431FA)

O ZenBook 14 (UX431FA), por sua vez, é um modelo premium repleto da mais alta tecnologia disponível, que inclui processadores Intel® Core™ i7 ou i5 da 10ª geração, 8GB de RAM, amplo espaço de armazenamento SSD e as mais recentes opções de conectividade. O touchpad de dupla função NumberPad é um teclado numérico exclusivo da linha ZenBook que facilita o acesso a dados e cálculos, sem adicionar largura desnecessária ao teclado. Ele pode ser ligado ou desligado com apenas um toque, sem se tornar uma distração quando o usuário estiver atuando em outros projetos.

Sua cor, Utopia Blue, e acabamento em metal garantem um design sofisticado. Sua tela NanoEdge de 14 polegadas FHD (1920×1080), oferece até 178 graus de ângulo de visão e cores uniformes, esteja o usuário utilizando-a para o trabalho ou entretenimento. Para uma experiência mais imersiva, a tela NanoEdge possui molduras mais finas nas quatro bordas, são apenas 6,5mm, apresentando uma proporção de 86% de tela/corpo, ou seja, a tela é de 14 polegadas mas o corpo equivale a um notebook de 13 polegadas. Além disso, pesa pouco menos de 1,45 kg, o que facilita seu transporte para qualquer lugar.

Apesar dos detalhes e delicadeza de design, o ZenBook 14 (UX431FA) une forma e função, de maneira que o design seja mais do que apenas estética. Quando o notebook é aberto, a dobradiça ErgoLift, por exemplo, inclina, automaticamente, o teclado, em um determinado ângulo, para criar uma posição de digitação mais confortável e melhorar o fluxo de ar sob o chassi, otimizando seu sistema de resfriamento.

A equipe ASUS Golden Ear trabalhou com os renomados especialistas em áudio doméstico e automotivo da Harman/Kardon e criaram o surpreendente sistema de som com quatro alto-falantes, sendo dois alto-falantes graves e dois de alta frequência, que juntos oferecem um som suave, claro e potente em todas as faixas de frequência, enquanto a tecnologia de amplificador inteligente evita distorções e danos aos alto-falantes em volumes altos. Juntamente com a tecnologia ASUS SonicMaster – uma combinação de ajuste fino de hardware e software – os resultados são realmente surpreendentes. O ZenBook 14 oferece uma incrível experiência de áudio!

Compacto para levar para todo lugar e ótimo para produzir, o ZenBook 14 precisa estar sempre pronto para você. Por isso, ele vem equipado com bateria de 47Wh, suficiente para durar até mais de 10 horas² contínuas.

1. Testes de bateria realizados pela ASUS em 31 de julho de 2019 usando o cenário MobileMark® 2014 Office Productivity. Duração de bateria de até 22,4 horas com ScreenPad™ Plus desligado (Configuração de teste: ZenBook Duo UX481FL, Intel® Core™ i5-10210U, NVIDIA® GeForce® MX250, SSD PCIe de 512GB, 8GB de RAM, Wi-Fi ativado, brilho da tela principal definido como 150cd / m2, 2ª tela desativada). Duração de bateria de até 15,7 horas com ScreenPad™ Plus ligado (Configuração de teste: ZenBook Duo UX481FA, Intel® Core™ i5-10210U, NVIDIA® GeForce® MX250, SSD PCIe de 512GB, 8GB de RAM, Wi-Fi ativado, brilho da tela definido como 150cd/m2, segunda tela ativada). A duração real da bateria pode variar dependendo da configuração do produto, uso, condições operacionais e configurações de gerenciamento de energia. A duração da bateria diminuirá ao longo da vida útil da bateria.

2. A duração de bateria pode variar de acordo com a forma de uso e ambiente onde está.

DISPONIBILIDADE E PREÇOS

Os dois modelos já estão disponíveis na Loja ASUS (http://loja.asus.com.br/) e o modelo ZenBook 14 também está disponível na Fast Shop.

ZenBook Duo (UX481FL) a partir R$17.999,10 à vista

ZenBook 14 (UX431FA) a partir de R$6.929,10 à vista.