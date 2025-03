7 atrações do BIG Digital que você não pode perder

Na próxima segunda-feira (22), começa o BIG Digital, edição online do BIG Festival, o mais importante hub do mercado de games independentes da América Latina. Seja você um profissional da indústria de jogos ou entusiasta, o evento tem algo sob medida para oferecer: a extensa programação de atividades, completamente aberta ao público, inclui palestras, eSport, jogos brasileiros e mais.

Com apoio do programa Brazil Games, realizado em parceria entre Abragames (Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos) e Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), o BIG Festival é a grande vitrine da produção brasileira de jogos digitais.

O BIG Digital acontece entre 22 e 26 de junho, e a programação completa está disponível no site oficial. Veja sete das principais atrações do evento:

1 – Showcase de Jogos Brasileiros 2020

Em 90 minutos, algumas das principais desenvolvedoras de jogos do país vão apresentar 12 games com lançamento previsto para 2020, dentre eles Dandy Ace, Alchemist Adventure e Tetragon, numa verdadeira celebração da produção local.

Quando: quarta-feira (24), das 18h10 às 19h40

2 – Novidades sobre a Epic Games e a Unreal Engine para 2020

Paulo Souza, evangelista da Unreal Engine no Brasil, vai apresentar as novidades da Unreal Engine e explicar como a tecnologia vai auxiliar os desenvolvedores de jogos do país.

Quando: quarta-feira (24), das 11h30 às 12h20

3 – Torneios de Free Fire e Brawl Stars

Pela primeira vez o BIG vai ter torneios de eSports e, como é característica do evento, é uma iniciativa com participação aberta e gratuita. Os jogos são Free Fire e Brawl Stars, e a premiação envolve Diamantes e Gemas, respectivamente, que são as moedas de cada jogo.

Quando: as finais, com transmissão online, acontecem no sábado, dia 20, a partir das 19h

4 – Jogos como Manutenção de Espaços Hegemônicos de Poder

Os fundadores da Sue the Real, um estúdio de jogos focado em narrativas afro-brasileiras, farão um painel para discutir questões sobre como aumentar a representatividade negra e periférica na indústria brasileira de games.

Quando: quinta-feira (25), das 9h00 às 9h50

5 – Desenvolvimento de Games para Nintendo Switch: Uma Oportunidade Global

A Nintendo está interessada em ver mais games brasileiros no Switch. Scott Hawkins, executivo da empresa, vai falar aos desenvolvedores sobre o processo de inscrição para se tornar um desenvolvedor do console.

Quando: quarta-feira (24), das 15h40 às 16h30

6 – Criando para o Metaverso: Uma Conversa com os Desenvolvedores da Roblox

Roblox possui mais de dois milhões de criadores que, juntos, faturaram cerca de US$ 110 milhões em 2019. Um deles é o brasileiro Caio Cabral, que vai falar sobre o seu envolvimento e suas experiências pessoais com o metaverso.

Quando: quarta-feira (24), das 14h50 às 15h40

7 – Pixel Ripped: O Uso de Memórias Afetivas para Aumentar a Imersão em Jogos VR

A equipe da ARVORE Immersive Experiences vai contar como as memórias afetivas ajudaram a aumentar a imersão nos jogos da série Pixel Ripped, que está entre as mais bem avaliadas do PlayStation VR em 2020.

Quando: quinta-feira (25), das 14h00 às 14h50

BIG Digital 2020

Devido à pandemia da Covid-19, em 2020 o BIG Festival terá uma edição online com cinco dias de duração. A programação se divide entre palestras gratuitas sobre a indústria de games e rodadas de negócios que colocam empresas brasileiras em contato direto com gigantes do mercado:

Another Indie | Braavo Capital | ByteDance | Cartoon Network | Connection Events | CV Capital | DANGEN Entertainment | Devcom Conference | Devolver Digital | Doppio Games | Dotemu | Electronic Arts, Inc. | Epic Games | Execution Labs | Facebook BR | Flanders Investment & Trade – Embaixada da Bélgica | Gamigo Group | Garena | goGame | Humble Bundle | ID@Xbox | IDA Ireland | Kowloon Nights| Konami | Mail.Ru Games Ventures | Makers Fund | Marvelous Inc. | Microsoft Game Stack | Montréal International | Nintendo | Nutaku Publishing | Pixtel | Poki | Roblox | Scopely Inc. | Shedofideas Game Studio | Sixense Studios | Snapchat | Sony | Tenjin | Terra Localizations | The Powell Group | Those Awesome Guys | Tokyo Game Show | Triple Dragon | UberStrategist, Inc. | Ubisoft | Unreal | UK Department for International Trade | Valve | Vicon Motion Capture Systems | Voodoo | Wargaming | XBox | Xsolla