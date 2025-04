LG apresenta novo monitor ultrawide gamer

A LG Electronics do Brasil atualizou seu portifólio de monitores gamers, dessa vez, trazendo mais um Monitor UltraWide com proporção 21:9. O novo modelo tem como principal característica o tempo de resposta rápida, de 1ms MBR (Motion Blur Reduction), além de recursos como Black Stabilizer e Dynamic Action Sync .

Para elevar a experiência do jogo, o novo modelo da família Gamer da LG oferece diferenciais como resolução Full HD 1080p e painel IPS, que proporcionam uma imagem vívida em um ângulo de visão excepcional de 178º, e, ainda, uma reprodução de cores de 99% de cobertura do espectro de cores sRGB, tornando possível que o game tenha imagem muito mais realista, com cenas cheias de cores vivas num contraste forte e preciso.

No quesito jogos, o novo modelo UltraWide gamer da LG responde rapidamente a qualquer situação, pois vem equipado com tempo de resposta de 1ms Motion Blur Reduction. O Black Stabilizier ajuda a enxergar os inimigos mesmo nos cenários mais escuros, enquanto o Dynamic Action Sync diminui o input lag, garantindo ainda mais velocidade na resposta do monitor durante o jogo. Todas essas características garantem uma jogabilidade muito mais fluida, fazendo com que o jogador possa atingir o máximo da sua performance no jogo.

“A LG entende as necessidades dos jogadores e, por isso, incluiu mais um monitor em sua linha gamer, que oferece uma experiência de jogo mais imersiva e realista por conta de suas caraterísticas, como a tela formato UltraWide, tempo de resposta de 1ms MBR, Black Stabilizer e o Dynamic Action Sync, fazendo com que os jogadores tenham vantagens em jogos RTS e FPS, por exemplo. O UltraWide Gamer é mais uma aposta da LG para o mercado”, afirma Gustavo Yoshida, gerente de produtos de IT da LG do Brasil.

O LG UltraWide Gamer 25″ 1ms MBR chega ao mercado brasileiro no mês de julho, com venda nas principais lojas do Brasil.