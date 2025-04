A AMD anuncia suporte para treinamento de aprendizado de máquina acelerado por GPU no Windows 10

A AMD anunciou o suporte para fluxos de trabalho de treinamento de aprendizado de máquina acelerado por GPU no Windows 10, capacitando os usuários com o hardware da AMD – desde engenheiros de software a estudantes – a acessar fluxos de trabalho de treinamento e melhorar suas habilidades no mesmo computador que você usa para suas tarefas diárias.

Este anúncio segue o evento Build 2020, no qual a Microsoft anunciou que está adicionando suporte à computação acelerada por GPU no Windows Subsystem for Linux (WSL), que permite o uso de aplicativos de linha de comando do Linux em conjunto com aplicativos nativos do Windows 10.

Até agora, a API do Microsoft DirectML suportava apenas o aprendizado de máquina acelerado por GPU em qualquer placa compatível com DirectX 12, incluindo AMD Radeon e Radeon Pro. Agora, o treinamento do fluxo de aprendizado de máquina também pode ser acelerado por gráficos no Windows 10 e a Microsoft também está trabalhando para integrar o DirectML nas ferramentas, bibliotecas e estruturas de aprendizado de máquina mais usadas.

A Microsoft lançou uma visualização desse recurso para os membros do Programa Windows Insider, oferecendo um pacote que inclui o desenvolvimento do TensorFlow com uma interface de gerenciamento DirectML, além de tutoriais de modelagem para o TensorFlow.

Para acompanhar o avanço da Microsoft, a AMD lançou uma versão preliminar do driver Radeon Software Adrenalin 2020 Edition que permite o suporte à aceleração gráfica compatível com DirectX 12 na WSL. O controlador suporta os processadores AMD Radeon, Radeon Pro, Ryzen graphics e Ryzen PRO desktop com gráficos Radeon Vega, bem como os processadores móveis Ryzen e Ryzen PRO com gráficos Radeon Vega. Para a lista completa dos produtos AMD compatíveis, consulte as notas de lançamento.

Para ver o treinamento de aprendizado de máquina acelerado por GPU em ação usando um processador AMD Ryzen Microsoft Surface Edition no laptop Microsoft Surface 3, clique aqui. Além disso, para experimentar esse avanço em seu computador habilitado para AMD, baixe a versão avançada do driver AMD e siga as instruções descritas pela Microsoft em sua documentação de preparação.