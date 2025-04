Samsung Galaxy S20 com conteúdo Geek e interatividade nos Stories do Instagram

Para ilustrar alguns dos principais recursos dos smartphones da linha Galaxy S20, a Samsung está levando ao Stories do Instagram uma série de novos conteúdos especiais e interativos. Com uma linguagem das culturas Pop e Geek inspirada nos quadrinhos, o que garante veracidade ao enredo, a ação desenvolvida em parceria com a Mutato destaca as principais soluções do dispositivo, como o Space Zoom¹, que combina zoom óptico e digital para chegar a até 100x; o Single Take², que transforma uma curta captação de vídeo em até dez conteúdos distintos; o Modo Noturno, que permite tirar fotos melhores em baixa luminosidade; e a ampla capacidade de armazenamento.

Inspirada na capacidade do Space Zoom, a Samsung desenvolveu a série “Look Closer”, com três histórias de animação a serem contadas nos Stories. Nelas, o usuário vai pulando para a próxima cena, onde o zoom vai aumentando ou diminuindo para revelar a próxima descoberta. Em uma delas, um cachorro foge da coleira e corre sem rumo, até chegar em seu objetivo; em outra, em tom de suspense, a aproximação a detalhes de cada uma das imagens revela que uma possível invasão é, na verdade, um emocionante reencontro em família. O trabalho teve animação do estúdio Rufus e contribuição da roteirista Daiane Bugatti.

“A Samsung tem trabalhado para adaptar a linguagem e comunicação de acordo com cada plataforma. Ao disponibilizarmos animações e filtros no Instagram Stories, estabelecemos uma conexão direta com os usuários desta rede social e reforçamos, de maneira bastante natural, os principais recursos do Galaxy S20”, afirmou Loredana Sarcinella, diretora sênior de marketing da divisão de dispositivos da Samsung.

Filtros

Para ilustrar os recursos de forma ainda mais interativa, a Samsung criou uma série de novos filtros que simulam, de forma lúdica, cada um deles. Para o Space Zoom, é possível fazer uma aproximação de super resolução de imagem do céu até uma praia, onde o rosto do usuário aparece no corpo de uma sereia na areia. Já o do Single Take cria uma série de aplicações distintas para a utilização, enquanto o Modo Noturno mostra um contraste entre imagens escuras e claras. Destacando a capacidade de armazenamento, outro filtro gera uma série de imagens distintas, com o rosto do usuário encaixado em cada uma delas, reproduzindo a galeria de fotos.

As histórias da série “Look Closer” serão postadas nos Stories do perfil da Samsung Brasil no Instagram (@samsungbrasil) e depois ficarão disponíveis nos destaques do perfil. Já os filtros também terão exemplos de aplicação no perfil oficial da marca, ficando disponíveis na mesma seção para quem quiser testá-los.

* Todas as funcionalidades, características, especificações e outras informações sobre o produto fornecidas neste documento, incluindo, entre outros, os benefícios, design, preços, componentes, desempenho, disponibilidade e recursos do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

¹ Zoom de 100x: Composto por Zoom Óptico (10x) e Zoom Digital (10x), sendo que o Zoom Digital pode interferir na qualidade da imagem.

² As formas ficam a critério da Inteligência Artificial que vai escolher o melhor formato da foto.